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10 livros de autores nordestinos disponíveis gratuitamente no MEC Livros

Plataforma de acesso à leitura do Ministério da Educação funciona como biblioteca digital gratuita.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 15:35)
Verso
Três retratos lado a lado apresentam Jarid Arraes sorrindo à esquerda, Ariano Suassuna com as mãos postas em prece ao centro e Socorro Acioli falando ao microfone à direita. A composição destaca a expressividade dos autores nordestinos em diferentes contextos.
Legenda: Autores como Jarid Arraes, Ariano Suassuna e Socorro Acioli têm obras disponibilizadas no MEC Livros.
Foto: Kiko Silva, Dani Costa Russo / Divulgação e JL Rosa.

Plataforma de incentivo à leitura recém-lançada pelo Ministério da Educação, o MEC Livros disponibiliza ao público milhares de obras, entre publicações clássicas e contemporâneas do Brasil e do mundo.

Parte relevante do acervo da plataforma — que funciona como uma biblioteca física, na qual é possível fazer empréstimos de obras literárias — é formada por livros de autores nordestinos, inclusive com representantes cearenses.

Neste sentido, o Diário do Nordeste preparou uma lista com destaques da produção da região disponibilizada na iniciativa do Governo Federal. Confira!

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A infantil “A bailarina fantasma” acompanha uma menina que, durante uma reforma no Theatro José de Alencar, passa a ver uma bailarina translúcida no local. 

Já “A cabeça do santo” é um dos best-sellers recentes da literatura brasileira e se inspira na história do Santo Antônio de Caridade, que passou décadas sem cabeça. A obra da cearense será adaptada para o cinema neste ano

"Capitães da Areia", de Jorge Amado

Lançado em 1937, o romance do baiano Jorge Amado acompanha um grupo de meninos pobres que vivem à margem da sociedade.

A edição disponibilizada é a da Companhia das Letras, lançada em 2006.

"Heroínas negras brasileiras", de Jarid Arraes

Coletânea assinada por Jarid Arraes, autora de Juazeiro do Norte, a obra reúne a memória de 15 mulheres negras brasileiras que marcaram o País. Figuras como Carolina Maria de Jesus, Laudelina de Campos, Tereza de Benguela e Tia Ciata têm as trajetórias contadas no formato de cordel

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"Auto da Compadecida", de Ariano Suassuna

Reconhecido pela adaptação cinematográfica de sucesso, “Auto da Compadecida” é um texto teatral escrito em 1955 pelo autor paraibano Ariano Suassuna. A peça dramatúrgica mistura tradição popular, religião e comédia acompanhando desventuras de Chicó e João Grilo.

"Torto Arado", de Itamar Vieira Junior

Outro destaque da literatura brasileira contemporânea disponível no MEC Livros é “Torto Arado”, do baiano Itamar Vieira Junior. A obra do autor acompanha duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que encontram uma velha e misteriosa faca pertencente à avó. A história se desenrola a partir do fato misturando realismo e magia. 

"S. Bernardo", de Graciliano Ramos

Marco do modernismo brasileiro, o segundo livro do alagoano Graciliano Ramos foi lançado em 1934 e acompanha a trajetória de um ex-presidiário que se torna um grande latifundiário. A edição comemorativa de 90 anos da obra é a disponibilizada na plataforma.

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Publicado pelo cearense Domingos Olímpio em 1903, o romance se passa no Interior do Ceará e acompanha a história da personagem-título, uma retirante que enfrenta uma grande seca no Estado. A obra é considerada um exemplo do chamado naturalismo regionalista da literatura. 

"O Cortiço", de Aluísio Azevedo

Mais um clássico da literatura brasileira, o livro do maranhense foi publicado em 1890 e é considerado a principal obra do naturalismo. A obra, que está disponível em mais de uma edição no MEC Livros, mostra tensões de raça, classe e cultura do Brasil a partir de um cortiço no final do século XIX no Rio de Janeiro.

"Dona Guidinha do Poço", de Oliveira Paiva

Lançado em 1952 de maneira póstuma à morte do autor, o cearense Oliveira Paiva (1861-1892), o romance naturalista se passa no sertão no século XIX. A trama evidencia relações de poder e moralidade a partir de uma paixão proibida entre Guidinha, esposa de Major Joaquim, e Secundino, sobrinho do marido dela. 

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Além de obras nordestinas, há publicações de autores de outros Estados brasileiros e até de outros países no MEC Livros.

Entre obras estrangeiras, um dos destaques é a presença de livros da sul-coreana Han Kang, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 2024. O best-seller “A Vegetariana” e “Sem Despedidas”, romance mais recente lançado no Brasil, compõem o acervo. 

O francês Édouard Louis também está na plataforma. Sete livros do autor, como “O Fim de Eddy”, “Mudar. Método” e “Quem matou meu pai”, estão disponíveis.

Na literatura brasileira, há exemplos como “As meninas”, de Lygia Fagundes Telles, e “O mistério do 5 estrelas”, de Marcos Rey.

Como usar o MEC Livros

Para utilizar, basta entrar no site do MEC Livros ou baixar o aplicativo próprio. As duas formas ainda estão em fase inicial de disponibilização. O acesso é público e livre e, para leitura, é necessário fazer login via gov.br.

Cada usuário pode pegar um livro emprestado da plataforma por 14 dias, com possibilidade de renovação do empréstimo por outras duas semanas. Um novo livro pode ser emprestado somente após a devolução do anterior.

A leitura pode ser feita tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo e, assim como em leitores de livros digitais como o Kindle, é possível marcar trechos, fazer anotações e mudar fonte e estilo de página.

MEC Livros

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