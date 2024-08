Cearense Socorro Acioli é finalista do Prêmio Intelectual do Ano, da União Brasileira de Escritores

A escritora cearense Socorro Acioli, autora do romance "Oração para desaparecer" (2023), é uma das cinco finalistas do Troféu Juca Pato 2024 — Prêmio Intelectual do Ano, concedido pela União Brasileira de Escritores (UBE) desde 1962.

A láurea reconhece personalidades que lançaram livros de repercussão nacional no ano anterior, se destaquem em qualquer área do conhecimento a partir da obra e contribuam na defesa de valores humanos, democráticos e republicanos.

Veja também Verso Editora UFC retorna com missão de resgatar clássicos literários cearenses e publicar mais mulheres Verso Conheça livrarias de rua em Fortaleza que resistem unindo livros a eventos, café e até bar

Além da cearense, também foram escolhidos como finalistas ao prêmio:

a professora e ativista indígena Eliane Potiguara , autora de "O vento espalha minha voz originária";

, autora de "O vento espalha minha voz originária"; o dramaturgo e ativista LGBTQIA+ João Silvério Trevisan , autor do livro "Meu irmão, eu mesmo";

, autor do livro "Meu irmão, eu mesmo"; a escritora Maria Valéria Rezende , autora do livro de contos "O mistério de Digiolho";

, autora do livro de contos "O mistério de Digiolho"; e a jornalista Míriam Leitão, que assina "Amazônia na encruzilhada: O poder da destruição e o tempo das possibilidades"

Os cinco nomes finalistas foram escolhidos pela diretora da UBE após indicação aberta ao público. A escolha do nome vencedor será feita por associados da União e deve ser divulgada em 20 de setembro.

Entre nomes que já venceram a comenda de Intelectual do Ano, estão a cearense Rachel de Queiroz, as escritoras Lygia Fagundes Telles e Conceição Evaristo, o líder indígena e poeta Ailton Krenak e a quadrinista Laerte Coutinho

A União Brasileira de Escritores é uma sociedade civil que atua em prol do autor, do livro e da informação, promovendo diferentes eventos e ações culturais, sociais e literárias.