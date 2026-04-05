Biblioteca digital gratuita com mais de 8 mil títulos é lançada pelo MEC

Uma biblioteca digital gratuita com mais de 8 mil títulos para empréstimo está disponível a partir do MEC Livros, uma iniciativa do Governo Federal.

A ação coordenada pelo Ministério da Educação (MEC) reúne livros digitais clássicos e contemporâneos do Brasil e do mundo.

Entre as publicações disponibilizadas, há obras como a cearense “A cabeça do santo”, de Socorro Acioli; “A Vegetariana", da sul-coreana e ganhadora do Nobel 2024 Han Kang; “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna; e “As meninas”, de Lygia Fagundes Telles, entre outros.

Veja também Verso Ceará tem quatro artistas indicados ao Prêmio Pipa 2026 João Gabriel Tréz Como cinema e educação têm se aproximado em Fortaleza e no Ceará

A plataforma de incentivo à leitura funciona como uma biblioteca física, na qual é possível fazer empréstimos de obras literárias.

Para utilizar, basta entrar no site do MEC Livros ou baixar o aplicativo próprio. As duas formas ainda estão em fase inicial de disponibilização. O acesso é público e livre e, para leitura, é necessário fazer login via gov.br.

Cada usuário pode pegar um livro emprestado da plataforma por 14 dias, com possibilidade de renovação do empréstimo por outras duas semanas. Um novo livro pode ser emprestado somente após a devolução do anterior.

A leitura pode ser feita tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo e, assim como em leitores de livros digitais como o Kindle, é possível marcar trechos, fazer anotações e mudar fonte e estilo de página.

Entre as categorias já existentes no MEC Livros, estão, por exemplo:

Best-sellers;

Autores Clássicos Brasileiros;

Literatura Nordestina;

Livros Premiados;

Livros para a infância; e

Dos livros para o Cinema.

O acervo do MEC Livros é formado por obras em domínio público e também por obras contemporâneas licenciadas.

MEC Livros

Onde: no site ou no aplicativo

MEC lança aplicativo para ensino de inglês e espanhol

Além do MEC Livros, também está sendo lançada pelo Ministério da Educação outra iniciativa: o MEC Idiomas.

O aplicativo irá oferecer mais de 800 aulas de inglês e espanhol no momento inicial. Diferentemente do MEC Livros, o MEC Idiomas ainda não tem site ou aplicativo disponibilizados.

Para os próximos meses, há previsão de inclusão de materiais de aprendizado de novos idiomas.

O uso do MEC Idiomas também será ligado ao login via gov.br.