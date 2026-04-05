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Biblioteca digital gratuita com mais de 8 mil títulos é lançada pelo MEC

MEC Livros, coordenada pelo Ministério da Educação, reúne obras de nomes como Socorro Acioli, Ariano Suassuna e Han Kang, entre outros.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 17:04)
Verso
A captura de tela mostra a seção 'Best-sellers' do site MEC Livros, exibindo uma fileira de cinco capas de obras literárias famosas lado a lado. Os títulos incluem 'A cabeça do santo', 'Noites Brancas', 'Capitães da Areia', 'Ensaio sobre a cegueira' e 'A vegetariana', cada um acompanhado pelo nome do autor e etiquetas de gênero.
Legenda: Site e aplicativo do MEC Livros já estão disponíveis em fase inicial.
Foto: Reprodução / MEC Livros.

Uma biblioteca digital gratuita com mais de 8 mil títulos para empréstimo está disponível a partir do MEC Livros, uma iniciativa do Governo Federal.

A ação coordenada pelo Ministério da Educação (MEC) reúne livros digitais clássicos e contemporâneos do Brasil e do mundo

Entre as publicações disponibilizadas, há obras como a cearense “A cabeça do santo”, de Socorro Acioli; “A Vegetariana", da sul-coreana e ganhadora do Nobel 2024 Han Kang; “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna; e “As meninas”, de Lygia Fagundes Telles, entre outros.

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Para utilizar, basta entrar no site do MEC Livros ou baixar o aplicativo próprio. As duas formas ainda estão em fase inicial de disponibilização. O acesso é público e livre e, para leitura, é necessário fazer login via gov.br.

Cada usuário pode pegar um livro emprestado da plataforma por 14 dias, com possibilidade de renovação do empréstimo por outras duas semanas. Um novo livro pode ser emprestado somente após a devolução do anterior.

A leitura pode ser feita tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo e, assim como em leitores de livros digitais como o Kindle, é possível marcar trechos, fazer anotações e mudar fonte e estilo de página.

Entre as categorias já existentes no MEC Livros, estão, por exemplo:

  • Best-sellers;
  • Autores Clássicos Brasileiros;
  • Literatura Nordestina;
  • Livros Premiados;
  • Livros para a infância; e
  • Dos livros para o Cinema.

O acervo do MEC Livros é formado por obras em domínio público e também por obras contemporâneas licenciadas.

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Para os próximos meses, há previsão de inclusão de materiais de aprendizado de novos idiomas.

O uso do MEC Idiomas também será ligado ao login via gov.br.

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