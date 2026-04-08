Padre ganha carro em sorteio da própria paróquia em Santa Catarina

A rifa de um carro organizada pela Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Florianópolis, acabou premiando o próprio pároco responsável pela ação, gerando discussões nas redes sociais. Após a repercussão, o padre Eduardo Senna afirmou que o sorteio será refeito.

Conforme informações do g1, o sorteio da "Ação entre amigos", cujo prêmio principal era um automóvel Fiat Argo 0 km, foi realizado no domingo de Páscoa (5), diante dos fieis presentes na celebração. O objetivo da rifa era arrecadar recursos para a reforma de cinco comunidades ligadas à paróquia.

Um vídeo do momento do sorteio foi publicado nas redes sociais. As imagens mostram quando voluntários jogaram os bilhetes com os nomes para o alto e o padre, então, pegou um deles no ar.

"Vocês não vão acreditar. É em branco, é o meu!", disse o padre. O fato gerou um intenso debate na comunidade e nas redes sociais, com muitos questionando a lisura e transparência do sorteio.

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Novo sorteio

Após a polêmica, Eduardo Senna se manifestou em seu perfil do Instagram, afirmando que entende as críticas, e anunciando um novo sorteio para a quinta-feira (9), desta vez sem os bilhetes adquiridos por ele.

"Na ocasião do sorteio, tinham alguns bilhetes em branco, isso gerou alguma dúvida. Eu entendo, compreendo perfeitamente. Esse carro não ficaria para mim. Esse carro ficaria para a paróquia, mas eu entendo as dúvidas", comentou.

O novo sorteio será feito durante a Missa da Desatadora. Os valores dos bilhetes e os demais prêmios não foram informados.