Suspeito de feminicídio ofereceu R$ 500 por relação sexual antes de matar jovem no CE
Vítima estava acompanhada da tia no momento do crime ocorrido na cidade de Deputado Irapuan Pinheiro.
José Arimateia Felipe, 39, preso nesta terça-feira (28) suspeito de feminicídio contra a jovem Ana Kévile Nogueira Batista, 17, em um bar na cidade de Deputado Irapuan Pinheiro, no Interior do Ceará, teria oferecido R$ 500 para “manter relação” com a vítima, segundo depoimento da tia dela à polícia.
Após se aproximar da adolescente com investidas inconvenientes, de forma insistente, “chegando a tocar sua coxa”, conforme o registro, ele ofereceu a quantia, “sendo prontamente repreendido”.
A menor de idade estava no local acompanhando a tia. O Boletim de Ocorrência alega que a jovem não estava consumindo bebidas alcoólicas, mas “água com gás e utilizando o aparelho celular”.
Recebendo as negativas da jovem, o homem saiu do bar após pagar a conta, mas “retornou armado e efetuou disparos em direção à vítima, ocasionando correria generalizada”, narra ainda o depoimento.
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SOBRE O CRIME
O crime foi registrado no último sábado (25), na cidade de Deputado Irapuan Pinheiro.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito é investigado pelo crime de feminicídio e, na ocasião da detenção, ele foi também autuado por porte ilegal de arma de fogo.
A tragédia gerou manifestações da comunidade e entre autoridades da região nas redes sociais.
"A morte prematura e violenta de Ana Kevile não é um fato isolado, mas o reflexo de uma sociedade ainda marcada pela misoginia e pelo sentimento de posse sobre a vida das mulheres", disse o prefeito Gildecarlos Pinheiro.