Suspeito de feminicídio ofereceu R$ 500 por relação sexual antes de matar jovem no CE

José Arimateia Felipe, 39, preso nesta terça-feira (28) suspeito de feminicídio contra a jovem Ana Kévile Nogueira Batista, 17, em um bar na cidade de Deputado Irapuan Pinheiro, no Interior do Ceará, teria oferecido R$ 500 para “manter relação” com a vítima, segundo depoimento da tia dela à polícia.

Após se aproximar da adolescente com investidas inconvenientes, de forma insistente, “chegando a tocar sua coxa”, conforme o registro, ele ofereceu a quantia, “sendo prontamente repreendido”.

A menor de idade estava no local acompanhando a tia. O Boletim de Ocorrência alega que a jovem não estava consumindo bebidas alcoólicas, mas “água com gás e utilizando o aparelho celular”.

Recebendo as negativas da jovem, o homem saiu do bar após pagar a conta, mas “retornou armado e efetuou disparos em direção à vítima, ocasionando correria generalizada”, narra ainda o depoimento.

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SOBRE O CRIME

O crime foi registrado no último sábado (25), na cidade de Deputado Irapuan Pinheiro.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito é investigado pelo crime de feminicídio e, na ocasião da detenção, ele foi também autuado por porte ilegal de arma de fogo.

A tragédia gerou manifestações da comunidade e entre autoridades da região nas redes sociais.

"A morte prematura e violenta de Ana Kevile não é um fato isolado, mas o reflexo de uma sociedade ainda marcada pela misoginia e pelo sentimento de posse sobre a vida das mulheres", disse o prefeito Gildecarlos Pinheiro.