PM da reserva leva facadas e é preso por violência doméstica, em Crateús

Um tenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi preso nessa segunda-feira (27) após um episódio de violência doméstica ocorrido em Nova Russas, no sertão dos Crateús.

Segundo a corporação, o caso teve origem em um desentedimento entre o oficial a companheira. Na briga, o suspeito acabou ferido na coxa esquerda a golpes de faca.

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O tenente foi socorrido a uma unidade de saúde no município de Crateús e, em seguida, liberado. A mulher assumiu a autoria do ataque e relatou violência doméstica.

Ao serem acionados, os agentes de segurança conduziram as partes à Delegacia de Polícia Civil, onde foi realizado procedimento em desfavor do militar da reserva, com base na Lei Maria da Penha.

Em nota ao Diário do Nordeste, a PMCE afirmou que "não compactua com qualquer desvio de conduta por parte de seus integrantes" e que todas as denúncias envolvendo policiais militares "são devidamente apuradas".

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso