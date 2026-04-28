PF cumpre mandados no Ceará em operação nacional contra abuso sexual

Uma operação de parceria internacional da Polícia Federal de combate aos crimes de abuso sexual infantil cumpriu 159 mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (28). No Ceará, vinte policiais federais atuaram na ação para cumprir três ordens judiciais contra suspeitos em duas cidades cearenses.

Denominada Operação Nacional Proteção Integral IV, a ação tem o objetivo de identificar e prender autores de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

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Veja a lista dos países e a quantidade de mandados cumpridos na operação:

Brasil: 175 mandados;

Argentina: 68;

Panamá: 7;

Paraguai: 5;

Costa Rica: 4;

Porto Rico e Honduras: 1 mandado cada;

Peru: 3;

Uruguai e Guatemala: 5;

República Dominicana: 7;

Espanha: 3;

França: 1 mandado.

Esforço internacional

Segundo a Polícia Federal, a operação está inclusa em um esforço internacional coordenado com o intuito de combater crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

A ação integrada foi realizada com o apoio de forças estaduais e federais, cumprindo 159 mandados de busca e apreensão, além de 16 mandados de prisão.

Ao todo, 15 países participam da ação, que ocorre de forma simultânea nesta terça-feira (28). A PF aponta que foram cumpridos 269 mandados no âmbito da operação internacional até o momento, 175 deles no Brasil.

Participam 503 policiais federais, bem como 243 policiais civis dos estados da Bahia, do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Goiás, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, do Pará, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Tocantins.