Tremor de terra é registrado no Interior do Ceará nesta segunda-feira (13)

O município de Deputado Irapuan Pinheiro, no Sertão Central cearense, registrou um tremor de terra por volta de 1h30 desta segunda-feira (13).

O evento teve magnitude preliminar calculada em 2.0 na escala Richter (mR), conforme divulgação do Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O evento foi registrado pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório, mas ainda não há informações sobre moradores terem escutado ou sentido o tremor.

Outro tremor de terra

Os tremores de terra de menor magnitude são comuns no Ceará. De acordo com o LabSis, o último evento anotado no Estado ocorreu na sexta-feira (10), em Sobral, Região Norte do Estado. Na ocasião, a magnitude foi calculada em 1.8 mR.