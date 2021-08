Sobral, no Norte do Ceará, registra tremor de terra neste sábado (21)

Um tremor de terra de magnitude preliminar 1.5 mR foi registrado no município de Sobral, no Norte do Ceará, na tarde deste sábado (21). Estação sismográfica do Laboratório Sismológico (Labsis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) captou evento.

Conforme o Labsis, o tremor ocorreu às 13h25. Diversos moradores da cidade relataram ter sentido a ocorrência, segundo o titular da Defesa Civil de Sobral, Francisco Rinaldo Nogueira Araújo, relatou ao laboratório.

O município conta conta uma estação pertecentne à Rede Sismográfica Brasileira (RSBR). O Labsis informou que segue monitorando os casos e "divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado do Ceará e também na região Nordeste do país".

Tremores de terra no Ceará

Esse foi o terceiro tremor de terra registrado no Ceará só em agosto. De acordo com o Labsis, um evento de magnitude 1.4 mR atingiu Itapipoca na madrugada do dia 17.

Já no último dia 3, o maior tremor do mês até então, com magnitude preliminar 2.6 mR, ocorreu em Irauçuba, na localidade Cuité.