Pesca de lagosta cresce e aumento do preço anima produtores no litoral cearense

A produção de lagosta neste ano no litoral cearense deve ficar cerca de 4% acima da safra de 2020, cerca de 2.500 toneladas. A estimativa é do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca do Ceará (Sindfrio). Já o preço do crustáceo foi elevado entre 44% a 105%, em relação ao valor praticado no mesmo período do ano passado.

Na praia, o quilo da cauda (a parte mais apreciada) chegou a R$ 350,00 ante R$ 170,00 praticado no mesmo período do ano passado, ou seja, uma majoração de mais de 100%. Já o quilo da lagosta viva passou de R$ 90,00 para R$ 130,00 – um acréscimo de 44%.

O cenário tornou-se ainda mais favorável à produção graças ao aumento significativo da demanda por proteína animal nesse período de pandemia.

A temporada de pesca da lagosta termina no fim deste mês, após seis meses de trabalho intenso no mar. Os barcos a motor são responsáveis por 80% da captura do crustáceo, por terem autonomia de maior tempo de permanência e irem a águas mais distantes e profundas. Esse tipo de embarcação está fazendo as suas últimas viagens.

Legenda: Para os grandes e médios pescadores, a produção atual variou entre 3% a 4% em relação a 2020, mas o setor foi amplamente favorecido pelo aumento do preço da lagosta Foto: Melquíades Junior

Aumento do preço

Para os grandes e médios pescadores, a produção atual variou entre 3% a 4% em relação a 2020, mas o setor foi amplamente favorecido pelo aumento do preço da lagosta.

Paulo Gonçalves Diretor do Sindifrio Não é só o câmbio, o aumento de dólar, mas a demanda crescente por proteína animal – ave, gado e pescado – no mercado mundial, por causa da pandemia, majorando os preços no mercado externo com reflexo no setor interno”

Os pescadores de jangadas também estão concluindo a pesca da lagosta, entretanto alegam queda de produção entre 40% a 50% em relação a 2020. “As áreas onde a gente costuma pescar, neste ano, não foram favoráveis, e a captura foi melhor em águas mais distantes”, disse o pescador, Tobias Soares da Silva. “No geral compensou porque o preço mais do que dobrou”.

O mercado está aquecido e comemora o aumento no preço da lagosta. “Pesquei 630 quilos de lagosta nesta temporada e no início vendi o quilo por R$ 40 reais, mas logo disparou e chegou a R$ 1300”, contou Tobias da Silva. “Mesmo capturando menos do que a temporada anterior, ganhei o mesmo porque o preço disparou”.

Leia mais Metro Atum pescado por cearenses será monitorado por meio de inteligência artificial

Em 2020, Tobias da Silva capturou uma tonelada de lagosta, mas neste ano foram cerca de 600 quilos. Esse índice de queda é a estimativa média feita pela Federação das Colônias de Pescadores do Ceará (Fepesce) para mais de 5 mil pescadores artesanais.

Estratégias contra o mercado externo

Para 2022, a temporada de pesca da lagosta vai ser antecipada em 30 dias e vai ocorrer entre 1º de maio e 30 outubro. É uma reivindicação do setor, da indústria e dos pescadores. A ideia é aproveitar em cerca de dois meses a janela de oportunidade no mercado externo, uma vez que outras áreas de produção – Caribe e na Austrália - ainda estão na entressafra. Dessa forma, a lagosta brasileira chegaria mais cedo aos centros consumidores.

Legenda: Na praia, o quilo da cauda da lagosta (a parte mais apreciada) chegou a R$ 350,00 ante R$ 170,00 praticado no mesmo período do ano passado Foto: Fernanda Siebra

Mapeamento

Por determinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), está em andamento o mapeamento e identificação de pontos de desembarque de pescado na costa cearense nos municípios de Acaraú, Itarema, Fortim e Icapuí, de acordo com instrução normativa da pasta publicada em dezembro de 2020.

O trabalho tem por objetivo atender às normas do Mapa sobre exigências sanitárias visando adequações do mercado interno e exportador, que passam a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022.

“O ministério define as condições higiênicas que os pontos de desembarque do pescado têm de ter para depois os produtos serem encaminhados para a indústria”, pontuou Paulo Gonçalves. “Depois haverá auditória por parte da pasta”.

Para o diretor do Sindifrios, Paulo Gonçalves “a medida é importante para que se tenha uma matéria-prima de qualidade, tanto para a indústria como para o consumidor”.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre as regiões do Ceará