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Justiça determina prisão preventiva de MC Black da Penha, preso em Fortaleza e agenciado de MC Ryan

O suspeito foi preso em flagrante, no bairro Meireles.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
mc black segurando arma
Legenda: Trecho de um vídeo postado pelo MC nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram.

A Justiça do Ceará decidiu pela prisão preventiva de João Vitor da Costa Minervino, o 'MC Black da Penha', preso em flagrante, em Fortaleza no último fim de semana, por supostamente promover a facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV). 

Minervino passou por audiência de custódia nesta terça-feira (28). A Polícia Civil do Ceará e o  Ministério Público do Ceará se manifestaram pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, enquanto a defesa do suspeito pediu a concessão de liberdade com a imposição de medidas cautelares. O advogado do suspeito não foi localizado pela reportagem. 

O juiz da 17ª Vara Criminal de Audiências de Custódia considerou que, conforme dito nos autos, "o autuado, valendo-se de sua atividade artística e da ampla difusão proporcionada por redes sociais, teria promovido, de forma deliberada, a organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV), mediante a execução de composição musical que exalta lideranças faccionadas e o domínio territorial armado por elas exercido".

Conforme a Justiça, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão presentes e foi verificada que a conduta do suspeito evidenciou intenção "de reforçar o controle social exercido pelo grupo criminoso, contribuindo para a intimidação da coletividade e para a consolidação de um ambiente de subversão da ordem pública".

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"Segundo as narrativas postas, depreende-se, ainda, que, durante a apresentação, o autuado não se limitou à mera execução musical, tendo incitado o público presente à reprodução de gestuais simbólicos associados à facção criminosa, reforçando a identidade coletiva do grupo e contribuindo para a difusão de sua ideologia. Ademais, parte da apresentação foi amplamente divulgada em redes sociais, ampliando o alcance da conduta e potencializando seus efeitos sobre a coletividade"
Juiz, em audiência de custódia.

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Policiais civis prenderam nesse domingo (26) o 'MC Black da Penha', de 24 anos. De acordo com a investigação da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), o artista desembarcou em Fortaleza e se apresentou no bairro Bom Jardim, cantando músicas em alusão à facção carioca. 

A Polícia Civil do Ceará afirma que "o suspeito estava sendo agenciado por outro investigado da indústria musical, preso recentemente pela Polícia Federal". O Diário do Nordeste apurou que o agenciador se trata de MC Ryan SP.

'MC Black da Penha' soma quase meio milhão de seguidores nas redes sociais. Nas músicas, ele defende a "liberdade para quem tá na tranca", se referindo aos amigos que estão presos.

Instantes antes de ser preso, João Vitor havia publicado no seu perfil no Instagram que estava em Fortaleza.

O suspeito foi autuado com base na nova Lei Anti Facção, que traz regras para combater o crime organizado e "deixa as penas mais severas", conforme a Polícia Civil. 

OPERAÇÃO DA PF

O funkeiro MC Ryan SP foi preso em operação da Polícia Federal no último dia 15 de março de 2026. Na última semana, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) comunicou a decisão de soltar Ryan.

Outros 33 presos na Operação Narco Fluxo, que mira organização criminosa suspeita de comandar esquema de lavagem de dinheiro, devem ser soltos além de Ryan SP.

Dentre os alvos da PF também está o MC Poze do Rodo.

A ação movimentou 200 policiais federais para o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e outros 39 de prisão temporária. Os alvos eram dos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás.

Conforme detalhes da investigação, o grupo utilizava sistema para dissimular valores e teria movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão. O MC Ryan SP é apontado como suspeito de ser um dos chefes do esquema criminoso. 

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