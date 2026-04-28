Suspeito de feminicídio contra adolescente de 17 anos em Deputado Irapuan Pinheiro é preso
Tragédia gerou comoção e manifestação de comunidade em repúdio ao crime de violência de gênero.
O homem suspeito de ter cometido o feminicídio de uma menor de idade no município de Deputado Irapuan Pinheiro foi preso em Acopiara, na manhã desta terça-feira (28), pela Guarda Civil Municipal.
O suspeito, identificado conforme apuração da TV Verdes Mares como José Arimateia Felipe, de 39 anos, foi detido em um sítio na cidade de Acopiara.
O crime teria sido cometido porque o homem foi recusado pela vítima, a adolescente Ana Kévile Nogueira Batista, de 17 anos, após assediá-la. José Arimateia disparou contra a menor em um estabelecimento comercial no sábado (25).
O Diário do Nordeste demandou mais informações da prisão do suspeito à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno. Segundo o g1, a pasta investiga o caso como feminicídio.
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Relembre a repercussão do feminicídio
A tragédia gerou manifestações da comunidade e entre autoridades da região nas redes sociais.
O prefeito de Deputado Irapuan Pinheiro, Gildecarlos Pinheiro, manifestou seu "total repúdio" ao crime, afirmando que a morte da menor é o reflexo de uma sociedade marcada pela misoginia e pelo sentimento de posse.
"A morte prematura e violenta de Ana Kevile não é um fato isolado, mas o reflexo de uma sociedade ainda marcada pela misoginia e pelo sentimento de posse sobre a vida das mulheres. Cada feminicídio representa uma falha sistêmica na proteção dos direitos fundamentais e um ataque direto a toda a comunidade", disse o prefeito em seu perfil do Instagram.
A cidade completa 38 anos nesta terça-feira (28) e, conforme o gestor, "nossas festividades dão lugar ao luto e à união".
O Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (Nuca) de Irapuan Pinheiro, do qual a adolescente era integrante e representante de Comissão, descreveu-a como uma jovem alegre, dedicada e uma "aluna exemplar".
O Nuca reafirmou seu compromisso em intensificar ações contra a violência de gênero para que o legado da adolescente não seja esquecido.
A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Josué da Costa, onde ela estudava, uniu-se às manifestações de luto pela perda da estudante.