Suspeito de feminicídio contra adolescente de 17 anos em Deputado Irapuan Pinheiro é preso

O homem suspeito de ter cometido o feminicídio de uma menor de idade no município de Deputado Irapuan Pinheiro foi preso em Acopiara, na manhã desta terça-feira (28), pela Guarda Civil Municipal.

O suspeito, identificado conforme apuração da TV Verdes Mares como José Arimateia Felipe, de 39 anos, foi detido em um sítio na cidade de Acopiara.

O crime teria sido cometido porque o homem foi recusado pela vítima, a adolescente Ana Kévile Nogueira Batista, de 17 anos, após assediá-la. José Arimateia disparou contra a menor em um estabelecimento comercial no sábado (25).

O Diário do Nordeste demandou mais informações da prisão do suspeito à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno. Segundo o g1, a pasta investiga o caso como feminicídio.

Veja também Segurança PF cumpre mandados no Ceará em operação nacional contra abuso sexual Ceará Chuvas no Ceará já causaram ao menos quatro mortes, desabamentos e alagamentos

Relembre a repercussão do feminicídio

A tragédia gerou manifestações da comunidade e entre autoridades da região nas redes sociais.

O prefeito de Deputado Irapuan Pinheiro, Gildecarlos Pinheiro, manifestou seu "total repúdio" ao crime, afirmando que a morte da menor é o reflexo de uma sociedade marcada pela misoginia e pelo sentimento de posse.

"A morte prematura e violenta de Ana Kevile não é um fato isolado, mas o reflexo de uma sociedade ainda marcada pela misoginia e pelo sentimento de posse sobre a vida das mulheres. Cada feminicídio representa uma falha sistêmica na proteção dos direitos fundamentais e um ataque direto a toda a comunidade", disse o prefeito em seu perfil do Instagram.

A cidade completa 38 anos nesta terça-feira (28) e, conforme o gestor, "nossas festividades dão lugar ao luto e à união".

O Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (Nuca) de Irapuan Pinheiro, do qual a adolescente era integrante e representante de Comissão, descreveu-a como uma jovem alegre, dedicada e uma "aluna exemplar".

O Nuca reafirmou seu compromisso em intensificar ações contra a violência de gênero para que o legado da adolescente não seja esquecido.

A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Josué da Costa, onde ela estudava, uniu-se às manifestações de luto pela perda da estudante.