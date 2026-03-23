Justiça concede liberdade provisória a Monique Medeiros, mãe de Henry Borel

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade provisória a Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, morto aos quatro anos em 2021. Acusada de omissão, ela deve passar a responder em liberdade. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (23) pela juíza Elizabeth Machado Louro, no início da sessão do júri que trata do caso.

O julgamento teve de ser adiado após os advogados do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, deixarem o plenário.

Segundo a magistrada, o adiamento provocado pela saída da defesa poderia prolongar de maneira excessiva e desproporcional a prisão preventiva de Monique. Por causa disso, Louro considerou "adequada" a concessão da liberdade provisória. A condenada, no entanto, terá de cumprir medidas cautelares que ainda serão definidas.

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Julgamento foi adiado para maio

O julgamento do caso Henry Borel foi adiado para 22 de junho após a defesa de Jairinho deixar o Tribunal. Por causa da atitude dos advogados, a Justiça do Rio determinou que um defensor público esteja de plantão na próxima sessão para garantir a continuidade do trabalho — caso haja mais uma desistência por parte da defesa do acusado.

Jairinho responde por homicídio triplamente qualificado e tortura, enquanto Monique é acusada de não ter impedido as agressões contra o filho.

Relembre o caso

O menino Henry Borel morreu no dia 8 de março de 2021, aos quatro anos de idade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O então vereador Jairinho e a mãe dele, Monique, foram apontados como os autores do crime, embora tenham alegado à Polícia que encontraram a criança já desacordada.

A perícia constatou que a causa da morte de Henry foi laceração hepática.