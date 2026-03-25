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Estudante de Direito tira a roupa durante aula em universidade no RJ

Um processo administrativo foi instaurado para apurar os detalhes do acontecimento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Foto de estudante de Direito.
Legenda: O estudante foi afastado das atividades universitárias.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

Um estudante do curso de Direito da Universidade Iguaçu (UNIG), localizada na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, ficou sem roupa durante uma aula na segunda-feira (23). O caso repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira (25), com o compartilhamento de imagens do momento.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o aluno sem camisa, dentro da sala de aula e rodeado de vários outros colegas. Em seguida, ele levanta e retira as calças, mostrando as partes íntimas.

Um outro estudante então pula sobre ele e o contém. Outros alunos repetem a ação e conseguem controlá-lo.

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O estudante teria sofrido com um suposto episódio de alteração de estado mental, de acordo com informações da CNN Brasil. Ainda segundo apuração, ele teria apresentado comportamento atípico e desorganização mental.

Em pronunciamento oficial, a instituição afirmou que foi realizada uma abordagem imediata para a segurança do estudante e dos outros colegas que estavam em sala de aula.

O comunicado afirmou ainda que o aluno foi afastado das atividades universitárias por tempo indeterminado e deve receber tratamento necessário. Um processo administrativo foi instaurado para apurar os detalhes do acontecido.

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