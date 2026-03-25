Estudante de Direito tira a roupa durante aula em universidade no RJ
Um processo administrativo foi instaurado para apurar os detalhes do acontecimento.
Um estudante do curso de Direito da Universidade Iguaçu (UNIG), localizada na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, ficou sem roupa durante uma aula na segunda-feira (23). O caso repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira (25), com o compartilhamento de imagens do momento.
Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o aluno sem camisa, dentro da sala de aula e rodeado de vários outros colegas. Em seguida, ele levanta e retira as calças, mostrando as partes íntimas.
Um outro estudante então pula sobre ele e o contém. Outros alunos repetem a ação e conseguem controlá-lo.
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O estudante teria sofrido com um suposto episódio de alteração de estado mental, de acordo com informações da CNN Brasil. Ainda segundo apuração, ele teria apresentado comportamento atípico e desorganização mental.
Em pronunciamento oficial, a instituição afirmou que foi realizada uma abordagem imediata para a segurança do estudante e dos outros colegas que estavam em sala de aula.
O comunicado afirmou ainda que o aluno foi afastado das atividades universitárias por tempo indeterminado e deve receber tratamento necessário. Um processo administrativo foi instaurado para apurar os detalhes do acontecido.