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Vorcaro recebe visita da família pela primeira vez após isolamento em prisão na PF

Encontro com familiares ocorre em meio a negociações de delação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:08)
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foto de Daniel Vorcaro durante discurso em palco.
Legenda: Daniel Vorcaro foi preso no dia 4 de março, acusado de esquema de fraudes bancárias.
Foto: Reprodução/Youtube.

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, recebeu a visita de familiares pela primeira vez nessa terça-feira (24). Acusado de liderar um grande esquema de fraudes bancárias, o empresário está preso desde o início do mês.

O primeiro encontro de Vorcaro com os pais ocorreu durante a manhã na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, e durou cerca de uma hora.

Pessoas próximas da família afirmaram que a visita foi marcada por emoção, após dias de isolamento no sistema penitenciário federal. As informações são do portal g1.

Prisão

Vorcaro foi transferido para a sala da Polícia Federal na noite de 19 de março. Antes, o banqueiro estava em presídio de segurança máxima, onde passou pelo período de triagem.

Durante esse intervalo, Daniel ficou proibido de ter contato com outros presos e sem acesso a televisão, tendo apenas uma bíblia à disposição na cela.

Segundo a colunista Julia Duailibi, Vorcaro disse ter passado quatro dias sem ouvir a voz de outra pessoa durante o período em que esteve no sistema federal, até que pudesse receber a visita dos advogados.

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O acesso era tão restrito que até agentes penitenciários responsáveis por levar comida para ele não podiam lhe dirigir a palavra, nem para responder "bom dia". Esses policiais também teriam usado uma venda nos olhos para não ter contato algum com o acusado.

A partir da transferência para a PF, autorizada pelo ministro André Mendonça, a rotina de Vorcaro mudou e foi permitido o contato com familiares e advogados.

Vorcaro deverá permanecer em uma sala da PF utilizada anteriormente para custodiar o ex-presidente Jair Bolsonaro antes de sua transferência para o Presídio da Papuda.

Negociação sob sigilo

As tratativas para a delação seguem sob sigilo. O banqueiro assinou um compromisso de confidencialidade com a PF e com a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Na semana anterior, após o STF formar maioria para manter sua prisão, ele trocou de defesa e passou a considerar a possibilidade de colaborar com as investigações, incluindo a citação de políticos e magistrados com quem manteve relações nos últimos anos.

O pai de Vorcaro, o empresário Henrique Moura Vorcaro, já apareceu nas investigações. Segundo investigações da PF, o banqueiro teria ocultado mais de R$ 2,2 bilhões em uma conta em nome do pai. A defesa nega as acusações.

Investigação

Daniel Vorcaro foi preso no dia 4 de março durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela PF.

A investigação apura fraudes financeiras no Banco Master e uma tentativa de aquisição da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB), vinculado ao Governo do Distrito Federal (GDF).

O ministro André Mendonça autorizou a prisão após pedido da PF, baseado em novos elementos que indicam que o banqueiro teria dado ordens diretas a outros investigados para intimidar jornalistas, ex-funcionários e empresários, além de ter tido acesso antecipado a informações sigilosas da apuração.

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