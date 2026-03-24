Justiça converte em preventiva prisão de acusados de agredir capivara no Rio

Os acusados de agredir uma capivara na Ilha do Governador tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva pela Justiça do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (23). Seis adultos e dois adolescentes foram flagrados atacando o animal, no último sábado (21). A capivara ficou gravemente ferida e foi levada para um centro de reabilitação de animais silvestres. Nas últimas horas, o animal conseguiu se alimentar, mas seu estado de saúde ainda inspira cuidados.