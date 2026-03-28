Parcial da enquete do BBB 26 aponta brother eliminado com mais de 50% dos votos
Alberto Cowboy, Jordana e Leandro Boneco disputam preferência do público.
Leandro Boneco pode ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil 26, no primeiro paredão do modo turbo do reality. O brother aparece com 55,9% dos votos na parcial da enquete do Diário do Nordeste.
Em segundo lugar, aparece o veterano Alberto Cowboy, com 34,3% dos votos dos leitores. Já Jordana tem 9,8% das intenções na simulação.
A enquete foi publicada no fim da noite de sexta-feira (27) e já recebeu mais de 17 mil votos.
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COMO FOI A FORMAÇÃO
O Paredão foi formado nesta sexta-feira (27). A líder Ana Paula indicou Alberto Cowboy à berlinda.
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Já Jordana foi a pessoa mais votada pela casa. A segunda pessoa mais votada também deveria ir para a berlinda. Juliano e Leandro ficaram empatados, e Ana Paula decidiu salvar Juliano.
O resultado do Paredão será anunciado no domingo (29), no programa ao vivo exibido durante a tarde. Horas depois, os brothers competem em uma nova prova do líder.