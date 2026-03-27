Fortaleza rescinde contrato com lateral-esquerdo Diogo Barbosa

Diogo Barbosa não é mais jogador do Fortaleza. A rescisão de contrato do jogador foi oficializada nesta sexta-feira (27), com a publicação no BID da CBF.

O Fortaleza vinha negociando com o jogador uma rescisão de contrato, mas o Barbosa tinha negado as primeiras tratativas.

Legenda: Rescisão de Diogo Barbosa no BID da CBF Foto: Reprodução / CBF

Passagem apagada

Em 2026, o atleta chegou a atuar em uma partida pelo Leão do Pici, na estreia do Campeonato Cearense, contra o Ferroviário. Após o duelo, o clube passou a negociar a saída do jogador e atualmente não tem lateral-esquerdo no elenco.

Diogo Barbosa chegou ao Fortaleza em 2025 como grande contratação. O vínculo dele com o Tricolor de Aço era até 2026, com opção de renovação por mais um ano. O lateral-esquerdo foi negociado sem custos ao clube. No Fortaleza, ele fez 34 jogos e marcou um gol.