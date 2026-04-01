ITA Ceará recebe Lula hoje para inauguração do primeiro bloco estudantil; veja imagens

A implantação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará alcança um marco com a inauguração do primeiro bloco estudantil nesta quarta-feira (1º). O presidente Lula (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana, irão entregar o bloco das Engenharias e o alojamento dos estudantes, as primeiras instalações do ITA na Base Aérea de Fortaleza (BAFZ). O ato consolida a expansão inédita do Instituto fora de São Paulo.

As obras começaram em setembro de 2024. Nessa terça-feira (31), o Diário do Nordeste teve acesso às instalações que serão inauguradas. Na visita, dezenas de operários seguem trabalhando para garantir a conclusão dos trabalhos tanto nos dois prédios que compõem a 1ª etapa da obra, como no entorno, já que também há ações de pavimentação.

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O primeiro bloco a ser entregue e que há previsão de receber a visita de Lula, Camilo e demais autoridades antes da solenidade oficial de inauguração nesta quarta, é o do alojamento estudantil, pois há uma tradição de moradia no ITA. O espaço de três pavimentos conta com vagas para 84 alunos residirem e está preparado para receber os estudantes que serão transferidos para o Ceará nos próximos anos.

As acomodações estão planejadas para abrigar dois alunos em cada uma delas. As unidades, além dos quartos, têm salas de estar, cozinha e banheiro. A edificação também têm áreas de convivência social e um espaço com bicicletário. Dos 42 quartos, dois são acessíveis para pessoas com deficiência e têm capacidade para quatro estudantes.

Legenda: Escolha do Ceará como sede do ITA foi estratégica, visto que o Estado lidera a produção de energias renováveis no Brasil. Foto: Ismael Soares.

Em seguida, a previsão é que o presidente conheça o prédio das Engenharias, também de três pavimentos, e voltado aos cursos de graduação. As duas edificações fazem parte da 1ª etapa do ITA e têm orçamento de R$ 75,8 milhões.

No prédio das engenharias, na tarde dessa terça, os trabalhos continuavam. O Diário do Nordeste teve acesso às salas de aula do curso de Engenharia de Energias Renováveis e a biblioteca.

Os professores empossados para atuar no ITA Ceará desde o último dia 23 já dão expediente nas instalações da Base Aérea e têm visitado esse prédio para auxiliar nas definições técnicas relativas às demandas dos laboratórios.

Legenda: No prédio das engenharias, ficam as salas de aula do curso de Engenharia de Energias Renováveis e a biblioteca. Foto: Ismael Soares.

Quando pronta, a edificação das Engenharias, núcleo inicial das atividades acadêmicas, abrigará:

14 laboratórios didáticos

4 salas de apoio técnico

8 salas de aula

2 auditórios

6 salas de reunião

6 salas de estudo

2 salas de convivência

2 setores com salas para professores, biblioteca e espaço destinado a eventos ou exposições.

Atualmente, conforme a Força Aérea Brasileira (FAB), mais de 270 pessoas trabalham nas obras, que alcançam cerca de 18 mil metros quadrados construídos.

Legenda: Mais de 270 pessoas trabalham nas obras, que alcançam cerca de 18 mil metros quadrados construídos, conforme a FAB. Foto: Ismael Soares.

Implementação do ITA no Ceará

O projeto para implementação do ITA no Ceará seguiu estudos técnicos que comprovaram a viabilidade de trazer o Insituto para o Nordeste, descentralizando a inovação tecnológica. A unidade cearense foi criada oficialmente pelo Decreto nº 11.887/2024, representando um avanço para a Educação Superior no País.

Segundo o Governo Federal, a escolha do Ceará como sede foi estratégica, visto que o Estado lidera a produção de energias renováveis no Brasil. Além disso, historicamente, cerca de 40% dos alunos aprovados no Instituto provêm do Ceará.

Nesse cenário, o ITA em Fortaleza abrigará dois cursos inovadores, não ofertados na sede original de São José dos Campos: Engenharia de Sistemas e Engenharia de Energia. As graduações foram selecionadas para atender a demandas industriais contemporâneas e locais, como avalia a vice-reitora da instituição, professora doutora Emilia Villani.

É um momento histórico. Acho que as escolhas dos dois cursos foram muito acertadas, ambos têm uma ligação forte com a vocação do Ceará." Emilia Villani Vice-reitora do ITA

Legenda: Professora doutora Emilia Villani é vice-reitora do ITA. Foto: Ismael Soares.

Próximas etapas

Com a inauguração de parte da primeira etapa, o ITA segue em obras:

2ª Etapa (Reformas)

Status: iniciada em julho de 2025.

Investimento: R$ 91,2 milhões.

O que contempla: prevê a reforma e adaptação de antigos prédios existentes na BAFZ (inaugurada há 90 anos) para atender às demandas administrativas e de suporte. Serão feitas a recuperação de cobertas e as reformas no hotel de trânsito, no rancho, no grupo de saúde e no bloco de apoio.

Prazo: segundo a FAB, a conclusão está prevista para o segundo semestre de 2026.

3ª Etapa (Consolidação)

Status: convênio firmado neste mês, mas não iniciada.

Investimento: R$ 186,9 milhões.

O que contempla: urbanização e infraestrutura pesada, incluindo a construção de um segundo bloco de alojamentos e de um prédio administrativo, complexo esportivo, reforma de hangares para lazer e esportes e obras de urbanização, pavimentação e drenagem em todo o campus.

Prazo: o cronograma prevê obras de agosto de 2026 a agosto de 2028.

Além das instalações físicas, há trâmites paralelos para a garantia de que materiais e profissionais cheguem a tempo do início das aulas:

Equipamentos e laboratórios: ainda serão investidos cerca de R$ 94,4 milhões na aquisição de bens para montar os ambientes laboratoriais;

ainda serão investidos cerca de R$ 94,4 milhões na aquisição de bens para montar os ambientes laboratoriais; Recursos humanos: para o campus de Fortaleza, as lotações iniciadas em março abrangem 27 professores do magistério superior, quatro pesquisadores, seis tecnologistas e sete técnicos para compor o corpo administrativo e laboratorial da unidade, totalizando 44 profissionais.

A chegada dos colaboradores é considerada um passo estratégico pela Reitoria do ITA porque permite o início concreto do planejamento acadêmico local. Entre os novos contratados, estão especialistas em informática e energia elétrica. O processo de posse dos demais aprovados continuará ao longo das próximas semanas.

Turmas já visitaram obras

Enquanto o campus físico ganha forma no Ceará, a primeira turma de alunos das novas Engenharias já iniciou sua jornada acadêmica, em fevereiro de 2025. Seguindo o modelo tradicional, os dois primeiros anos (ciclo comum) são realizados na sede em São José dos Campos.

No dia 12 de março de 2026, cerca de 180 alunos e professores realizaram uma visita técnica às obras em Fortaleza. O grupo viajou de São Paulo em uma aeronave da FAB para conhecer pessoalmente o local onde concluirá seus estudos.

Durante a visita, os alunos puderam percorrer o prédio das Engenharias e as novas instalações dos alojamentos. Líderes de parques tecnológicos locais também conversaram com a turma sobre o mercado de trabalho na região Nordeste.

De acordo com o planejamento institucional, o início efetivo das aulas no campus de Fortaleza ocorrerá em 2027. Nesse período, os alunos que concluíram o ciclo básico em São José dos Campos (SP) serão transferidos para o Ceará.

Veja fotos do ITA Ceará

Legenda: Campus do ITA Ceará, na Base Aérea de Fortaleza. Foto: Ismael Soares

Legenda: Campus do ITA Ceará, na Base Aérea de Fortaleza. Foto: Ismael Soares

Legenda: Campus do ITA Ceará, na Base Aérea de Fortaleza. Foto: Ismael Soares

Legenda: Campus do ITA Ceará, na Base Aérea de Fortaleza. Foto: Ismael Soares

Legenda: Campus do ITA Ceará, na Base Aérea de Fortaleza. Foto: Ismael Soares

Legenda: Campus do ITA Ceará, na Base Aérea de Fortaleza. Foto: Ismael Soares