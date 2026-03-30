Reajuste de pensões de vítimas do acidente de Césio-137 é aprovada por deputados de Goiás

Um reajuste das pensões destinadas às vítimas do acidente radioativo com o Césio-137 foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) na semana passada. O projeto de lei seguiu para sanção do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD).

Os valores, que são pagos para as pessoas irradiadas ou contaminadas no caso ocorrido em setembro de 1987, não eram corrigidos havia sete anos.

A história do acidente radiológico, considerado o maior fora de usina em todo o mundo, voltou ao foco após o lançamento da série "Emergência Radioativa", da Netflix.

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O texto aprovado pelo parlamento goiano atualiza as quantias de beneficiários que atuaram na descontaminação da área afetada, além dos que atuaram na vigilância do depósito provisório em Abadia de Goiás e no atendimento de saúde às vítimas diretas do acidente.

Com a mudança, as pensões devem passar de R$ 1.908 para R$ 3.242 aos radiolesionados pelo contato direto com o Césio-137 e para os que receberam irradiação superior a 100 RAD.

Enquanto isso, os demais beneficiários terão a pensão reajustada de R$ 954 para R$ 1.621. Ao todo, pouco mais de 600 pessoas têm direito à pensão vitalícia.

Acidente radiológico em Goiânia

O começo do acidente do Césio-137 aconteceu em 13 de setembro de 1987. Na data, uma máquina de radioterapia que continha césio foi aberta em um ferro-velho, espalhando o material pela cidade.

Uma peça com o componente chegou até Devair Ferreira, tio de Leide, que recebeu a visita do irmão Ivo Alves Ferreira, o pai da menina. O homem levou fragmentos do material para a própria casa no dia 24 de setembro.

Consta que, no total, 249 pessoas sofreram contaminação pelo material radioativo. Conforme números da Comissão Nacional de Energia Nuclear, 49 delas precisaram ir ao hospital e 20 tiveram cuidados médicos intensivos para descontaminação.