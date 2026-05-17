Ceará aumenta tabu contra o Fortaleza para 15 jogos com assinatura de Mozart; veja sequência

O tabu continua. O Ceará venceu o Clássico-Rei contra o Fortaleza por 2x1 na noite deste domingo (17) pela 9ª rodada da Série B, no Castelão e aumentou o tabu para 15 jogos diante do maior rival. Agora são 3 anos e um pouco mais de um mês de invencibilidade alvinegra, com 6 vitórias e 9 empates.

Legenda: Ceará amplia o tabu contra o Fortaleza para 15 jogos Foto: Arte Jogada

Mozart dá as caras

E a vitória alvinegra teve a assinatura de Mozart. De uma equipe dominada no 1º tempo, apática, para uma corajosa na etapa final com as entradas de Enzo Lodovico, Giulio e Matheus Araújo. Com os dois meninos da base, o Vovô mudou o jogo e eles se entederam muito bem com Melk e João Gabriel, que jogaram demais.

Legenda: João Gabriel e Melk fizeram a diferença no Clássico-Rei Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Mozart apostou nos garotos e se deu bem, os colocando no banco como opção, e sequer relacionando Richardson, Vina e Pedro Henrique.

E ao tirar Alex Silva, Gustavo Prado e Fernandinho, apáticos, colocou a garotada que mudou o jogo. Com eles, o Ceará foi pra cima e mudou a cara de uma partida que parecia perdida.

Assim, Mozart ganha força em suas convicções, mesmo batendo de frente com os mais experientes do elenco em nome da competividade.

A vitória gigante dá uma moral imensa ao técnico e ao Ceará na retomada na Série B. O clube está em 9º, com a mesma pontuação do G6, e pode entrar de vez na briga pelo acesso.

Construção do tabu

A última vitória do Fortaleza foi em 1º de abril de 2023, por 2x1, no jogo de ida da decisão daquele ano, com o Leão se sagrando penta-campeão estadual no jogo seguinte, empate em 2x2, que inicia a sequência do Vozão.

Em 2024, quatro clássicos e título nos pênaltis

O ano começou com um eletrizante 3x3, com o Vovô vencendo o seguinte pelo Nordestão (1x0), e sendo campeão na decisão estadual após 2 empates: 0x0 e 1x1, vencendo nos pênaltis (3x2).

Em 2025, 5 clássicos e duas vitórias alvinegras

No Cearense 2025, o Vozão venceu dois e empatou um. O time foi campeão cearense invicto, batendo o Leão na decisão: 1x1 e 1x0.

Na Série A 2025, o Ceará venceu um (1x0 no turno) e empatou o outro (no returno). Mas ambos acabaram rebaixados da elite.

Em 2026, após 3 empates, duas vitórias heróicas

No Campeonato Cearense, foram 3 empates. Uma na fase classificatória em 0x0, e dois na decisão do Estadual, ambos empatados em 1x1, com o Fortaleza campeão nos pênaltis.

Pela Copa do Nordeste, na primeira vitória no ano, foi de forma heróica, vencendo por 2x0 após ficar com um a menos desde os 22 minutos do 1º tempo.

E neste domingo, quando o Fortaleza dominava o 1º tempo com a vitória parcial, perdendo chances de ampliar, o Ceará ressugiu e virou o jogo, renascendo na Série B.

Sequência do Tabu