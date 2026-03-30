Mulher atropela quatro crianças enquanto entrava em condomínio em Guarulhos

Quatro crianças foram atropeladas em um condomínio em Guarulhos, na Grande São Paulo. O caso aconteceu no último sábado (28).

Segundo informações do g1, uma mulher dirigia um carro modelo Tucson em baixa velocidade, enquanto um grupo de crianças estava sentada em círculo nas proximidades.

Ao tentar entrar no condomínio, o veículo acabou atingindo os menores, que se exaltaram até a chegada de um adulto.

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Uma das crianças ficou presa na parte inferior do carro. Ela foi socorrida por moradores e levada até uma unidade de saúde acompanhada de um responsável.

As outras três também foram atendidas, mas o estado de saúde de nenhuma delas ainda foi divulgado.

Ao portal da TV Globo, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a motorista permaneceu no local até a chegada das equipes de resgate. "As diligências estão em andamento visando o devido esclarecimento dos fatos", disse a pasta.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa e está a cargo do 1º Distrito Policial de Guarulhos. Após prestar depoimento, a mulher foi liberada.