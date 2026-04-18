Homem usa disfarce para furtar cão de ex-namorada em pet shop de São Paulo
Suspeito queria intimidar mulher a retirar queixas de violência doméstica contra ele.
Um homem de 29 anos foi preso suspeito de se disfarçar com uma máscara realista para furtar o cachorro da ex-namorada em um pet shop em São Paulo.
A prisão ocorreu na última quinta-feira (16). O momento em que o suspeito levou o cão foi registrado por câmeras de monitoramento.
Ele usou uma máscara de silicone, que imita o rosto de outra pessoa, para entrar no pet shop sem ser reconhecido.
A polícia publicou um vídeo do momento da prisão do homem, que não teve o nome divulgado.
Ele foi capturado na própria casa, na Avenida do Rio Pequeno, Zona Oeste da cidade.
HOMEM QUERIA QUE EX-NAMORADA RETIRASSE QUEIXAS CONTRA ELE
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem furtou o cãozinho para forçar a ex a retirar as queixas de violência doméstica contra ele.
A mulher vinha sendo ameaçada e perseguida pelo ex-namorado após o término do relacionamento.
Veja também
Ela chegou a entrar com medidas protetivas, mas o suspeito continuou a intimidá-la.
O cão foi resgatado pelos policiais no apartamento do suspeito e devolvido à dona.
O homem foi preso em flagrante por violência doméstica, ameaça, perseguição e coação.