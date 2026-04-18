Socorrista do Samu descobre morte do próprio filho durante atendimento no Paraná

Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) descobriu a morte do filho ao socorrer um acidente de carro em Mauá da Serra, no Paraná, na madrugada deste sábado (18).

O pai e outros socorristas tentaram socorrer o jovem, que dirigia um carro que capotou no quilômetro 290 da BR-376. Ele não resistiu e morreu no local do acidente.

Outras quatro pessoas estavam no veículo e foram socorridas em estado grave. Todos foram ejetados após o carro capotar.

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Uma das vítimas foi atropelada por dois veículos após ser laçada para fora do carro, e tem risco de amputação de uma das pernas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ao g1.

As identidades dos envolvidos não foram divulgadas. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil do Paraná.