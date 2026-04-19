Quem era Mara Flávia, triatleta brasileira que morreu durante Ironman Texas, nos EUA

A triatleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu nesse sábado (18) durante a etapa de natação do Ironman Texas, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela família ao g1.

Ainda não há informações sobre a causa da morte. Em entrevista ao portal de notícias, a irmã da vítima, Melissa Araújo, confirmou que Mara participava de provas de triatlo há 10 anos e já tinha competido em Ironman.

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Segundo o canal norte-americano CBS News, a programação oficial da competição indicava que a natação começaria por volta das 6h30, no North Shore Park. Os participantes deveriam fazer uma travessia até o Lago Woodlands, com cerca de 3,9 quilômetros e temperatura média da água de aproximadamente 23 °C.

Ao canal, o Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery e o Corpo de Bombeiros do município de Woodlands informaram que o desaparecimento de Mara foi relatado por volta das 6h, por meio de uma ligação.

De acordo com o canal FOX, o corpo da participante foi retirado do Lago Woodlands, no Parque Northshore, por volta das 9h.

Conforme informado pelas autoridades à imprensa norte-americana, o resgate foi dificultado pela baixa visibilidade na água.

A organização do triatlo Ironman Texas confirmou e lamentou a morte nas redes sociais:

"Estamos tristes por confirmar a morte de uma participante da corrida durante a parte de natação do triatlo IRONMAN Texas de hoje. Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos da atleta e vamos oferecer-lhes o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil. Nosso agradecimento vai para os socorristas pela ajuda", publicaram.

Legenda: Organização da prova lamenta a morte de Mara. Foto: Reprodução/Facebook.

Conheça Mara Flávia

Aos 38 anos, Mara morava na cidade de São Paulo e era formada em jornalismo e marketing.

A triatleta usava as redes sociais para compartilhar a rotina de treinos e as conquistas esportistas com os 59 mil seguidores no Instagram, com o objetivo de inspirar todos ao seu redor.

Legenda: Ainda não há informações sobre a causa da morte. Foto: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, é possível ver registros de Mara em provas nos EUA, Canadá, Porto Rico, Espanha e em cidades brasileiras, como Porto Seguro e São Carlos.

Conforme conta em uma publicação de 2022, Mara começou a carreira aos 18 anos, vendendo espaço de propaganda em uma rádio no interior de São Paulo, em São Carlos, e apresentando um programa de esportes radicais.

A vida de triatleta veio em 2019, após o diagnóstico de um problema de saúde, não revelado por ela, já na capital paulista.

Ainda segundo a publicação, ela conquistou a terceira colocação no Triatlo Brasília, venceu duas edições do GP Brasil e obteve duas classificações mundiais para o 70.3.