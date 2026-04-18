Quem é Karyn Lima Souza e Silva, jovem que desapareceu ao entrar em carro de app em SC

Uma jovem de 24 anos desaparecida após entrar em um carro de aplicativo na Grande Florianópolis tem mobilizado familiares e autoridades desde a última quarta-feira (15). Karyn Lima Souza e Silva foi vista pela última vez ao sair do trabalho, em São José, a caminho de uma consulta odontológica.

No dia do desaparecimento, Karyn foi trabalhar normalmente, mas comentou com colegas que estava com um machucado na boca e que precisaria retornar ao dentista. Por volta das 9h, ela deixou o local e entrou em um carro de aplicativo, na Rua Gentil Sandin, com destino ao consultório.

Cerca de duas horas depois, sem conseguir contato com a jovem, funcionários da escola passaram a ligar para o celular dela, mas não obtiveram resposta. O aparelho já estava desligado.

O marido de Karyn chegou a ir até a clínica odontológica indicada, mas foi informado de que ela não compareceu à consulta.

O desaparecimento foi registrado pela Polícia Civil de Santa Catarina, que investiga o caso. Detalhes sobre a apuração ainda não foram divulgados.

A Polícia Militar de SC, por meio do programa SOS Desaparecidos, também divulgou informações e a imagem da jovem para ajudar nas buscas.

Família sem informações

Desde o desaparecimento, a família de Karyn afirma não ter recebido qualquer notícia concreta sobre o paradeiro dela. A mãe da jovem, que mora em Campo Grande, iniciou uma viagem de mais de 48 horas até Santa Catarina para acompanhar as buscas de perto.

Em meio à procura, ela relata ainda ter sido alvo de trotes e informações falsas. “Não recebi notícia nenhuma, só fake news. Muitas mensagens dizendo que ela tinha sido sequestrada, que estavam com ela”, afirmou.

Quem é Karyn Lima Souza e Silva

Natural de Campo Grande, Karyn se mudou para Palhoça em agosto de 2025, onde vivia com o marido. Aos 24 anos, trabalhava como secretária em uma escola localizada no bairro Praia Comprida, em São José.

Descrita pela família como uma jovem tranquila e dedicada ao trabalho, Karyn mantinha uma rotina regular entre casa e emprego. O desaparecimento repentino rompeu esse cotidiano.

Como ajudar

Informações que possam contribuir com a localização de Karyn podem ser repassadas à Polícia Militar pelos telefones (48) 3229-6020, (48) 99156-8264 ou (48) 98843-3152.

O caso segue em investigação, e a expectativa da família é por respostas que ajudem a esclarecer o que aconteceu com a jovem desde o momento em que entrou no carro de aplicativo.