Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta (23)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 23 de abril de 2026

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 10:49)
Jogada
Legenda: Bareiro vive boa fase no Boca
Foto: Divulgação/Copa Argentina

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (23) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA (23)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 13h10 | Al Najma x Al Taawoun | Canal GOAT

CAMPEONATO HOLANDÊS

  • 13h45 | Go Ahead Eagles x AZ Alkmaar | Disney+
  • 16h | PSV x PEC Zwolle | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 14h | Levante x Sevilla | ESPN 4 e Disney+
  • 15h | Rayo Vallecano x Espanyol | Disney+
  • 16h30 | Real Oviedo x Villarreal | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 15h | Casa Pia x Braga | ESPN 3 e Disney+

COPA DA ALEMANHA (SEMIFINAL)

  • 15h45 | Stuttgart x Freiburg | Xsports, ESPN e Disney+

COPA DO BRASIL (QUINTA FASE)

  • 19h | Atlético-MG x Ceará | Sportv e Premiere
  • 19h30 | Palmeiras x Jacuipense | Prime Video
  • 21h30 | Athletico-PR x Atlético-GO | Sportv e Premiere
  • 21h30 | Operário-PR x Fluminense | Prime Video

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 20h | Defensa y Justicia x Boca Juniors | ESPN e Disney+
