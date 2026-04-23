Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta (23)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 23 de abril de 2026
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 10:49)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (23) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA (23)
CAMPEONATO SAUDITA
- 13h10 | Al Najma x Al Taawoun | Canal GOAT
CAMPEONATO HOLANDÊS
- 13h45 | Go Ahead Eagles x AZ Alkmaar | Disney+
- 16h | PSV x PEC Zwolle | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 14h | Levante x Sevilla | ESPN 4 e Disney+
- 15h | Rayo Vallecano x Espanyol | Disney+
- 16h30 | Real Oviedo x Villarreal | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 15h | Casa Pia x Braga | ESPN 3 e Disney+
COPA DA ALEMANHA (SEMIFINAL)
- 15h45 | Stuttgart x Freiburg | Xsports, ESPN e Disney+
COPA DO BRASIL (QUINTA FASE)
- 19h | Atlético-MG x Ceará | Sportv e Premiere
- 19h30 | Palmeiras x Jacuipense | Prime Video
- 21h30 | Athletico-PR x Atlético-GO | Sportv e Premiere
- 21h30 | Operário-PR x Fluminense | Prime Video
CAMPEONATO ARGENTINO
- 20h | Defensa y Justicia x Boca Juniors | ESPN e Disney+
