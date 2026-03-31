Humorista Vinicius Cacofonias posta vídeo com filho, morto em acidente no RJ

O humorista Vinicius Antunes, conhecido como Cacofonias, postou um novo vídeo ao lado do filho que faleceu atropelado por ônibus na Tijuca, no Rio de Janeiro.

Na publicação de segunda-feira (30), ele comunicou o falecimento de Francisco Farias Antunes, de 9 anos, para os seguidores. O acidente também resultou na morte da mãe do garoto, Emanoelle Martins Guedes de Farias, de 40 anos.

"Hoje é o dia mais triste da minha vida. Mas vivemos quase 10 anos muito felizes. Agora estou aqui vendo novamente esse vídeo que ainda não tinha ido ao ar. Não acreditamos em deus, mas acreditamos no riso. E rimos muito juntos e vou rir cada vez que vir seus vídeos. Obrigado, meu filho. Foi a melhor coisa da vida ser seu pai e continuarei sendo na memória. Te amo enquanto eu viver também", declarou.

No registro, Francisco e Vinicius aparecem brincando com um modismo "six seven", que não tem significado. "É um meme? Significa o que isso, six seven?", indaga o pai. "Não tem muito significado. A gente fala em momentos aleatórios com aleatoriedade total", explica Chico.

Os dois costumavam fazer enquetes de humor nas redes sociais.

Na tarde desta terça-feira (31), o influenciador compartilhou os detalhes do velório. "Chico estará sempre presente. Não se sintam pressionados a ir porque de destroçado já chega eu. Mas deixo o endereço para os que conseguem e querem participar dessa despedida. Obrigado pelo carinho de todos".

O velório está marcado para às 9h de quarta-feira (1º), no Cemitério da Penitência, na Rua Monsenhor Manuel Gomes, no Rio de Janeiro.

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Entenda como ocorreu o acidente

Emanoelle e Chico estavam andando de bicicleta elétrica na Rua Conde de Bonfim. No entanto, próximo da Rua Pinto de Figueiredo, os dois perderam o controle da bicicleta quando um carro avançou na direção deles, fechando parte do acesso à via.

Conforme o g1, os dois foram atropelados por um ônibus da linha 606 (Engenho de Dentro-Gentileza). O condutor do carro fugiu sem prestar socorro, enquanto o motorista do ônibus afirmou que não pôde fazer nada para impedir o acidente.