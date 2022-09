Família de Thiago Brennand antecipou herança para se afastar do empresário

A família de Thiago Antonio Brennand Fernandes Vieira antecipou a herança para poder se afastar do empresário, informou um parente. Ele foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, no último domingo (4), por agredir uma modelo em uma academia de luxo.

O homem é um dos cinco filhos de um cofundador de uma rede médica de Recife, Pernambuco. O empreendimento detém dois dos maiores hospitais da capital pernambucana: o Hospital Santa Joana e o Memorial São José. As informações são do Uol TAB.

"Thiago sempre aprontou. Era um mimado, desde novinho. Qualquer problema, os pais mandavam ele para alguma viagem", lembrou uma vizinha da família, que não quis se identificar, à reportagem.

No domingo, antes de ser denunciado pelo Ministério Público, ele deixou o Brasil em direção à Dubai.

Não tem contato com irmãos

Primo do denunciado, o gastrônomo Jason Vieira, 49 anos, detalhou que o empresário "nunca teve amigos, exceto aqueles com interesse no dinheiro dele".

Diagnosticado com um câncer, o homem foi surpreendido com um caixão enviado por Thiago, há dois anos. Em seguida, ele ainda teria enviado uma coroa de flores ao parente, a quem chama de "cancinho".

O gastrônomo detalha que nenhum dos 38 primos da família Fernandes Vieira falam com o empresário. Os pais e os irmãos também não mantém contato com ele. Mesmo afastado, o denunciado ainda frequentemente enviaria mensagens xingando os parentes, além de vídeos pornográficos dele mesmo.

Segundo o homem, o desgaste entre os familiares provocou, há 15 anos, a antecipação da parte destinada à Thiago da herança. Os parentes também teriam solicitado uma medida protetiva que proíbe qualquer contato entres eles.

A irmã do empresário, a nutricionista Marília Fernandes Vieira, revelou, na última sexta-feira (1º), em uma publicação nas redes sociais, que ela e os demais irmãos não mantém "qualquer relação" com empresário há mais de 20 anos. Esse foi o único comentário realizado pela família próxima sobre o assunto.

Adoção do sobrenome 'Brennand'

Originalmente, o empresário foi registrado como Thiago Antonio Fernandes Vieira, mas, em 2020, segundo o blogueiro Ricardo Antunes, alterou o próprio nome, incluindo o sobrenome da mãe: "Brennand Tavares da Silva".

Desde a mudança, ele passou a ostentar parentesco com uma das famílias mais tradicionais e ricas de Pernambuco, que atua nos ramos da porcelana, aço, cerâmica, vidro e mercado imobiliário. A postura, no entanto, desagradou integrantes da família Brennand, conforme pessoas próximas.

Filho denunciou empresário por agressões

Em 2020, o filho de Thiago Brennand, que tinha 14 anos na época, denunciou o pai por uma série de maus tratos. O empreendedor possui a guarda do adolescente.

O garoto foi levado à Delegacia de Polícia de Crimes contra Criança e Adolescente, em Pernambuco, pela mãe, que mora em Recife, após fugir de São Paulo por ser agredido pelo empresário. Em depoimento, ele relatou aos investigadores que é alvo de violência desde os quatro anos.

Segundo o jovem, ele apanhava do pai "mesmo que fosse por besteira". As agressões incluíam objetos como fio de carregador de celular, corda, galho de árvore, baqueta de bateria e cabides de roupa.

No relato, o adolescente revelou que em uma viagem a Fernando de Noronha, Thiago teria quebrado "quatro cabides" nele, "um atrás do outro". Um laudo traumatológico confirmou o depoimento do menino, que apresentava escoriações no braço direito na região inguinal direita, causadas por instrumento contundente.

No entanto, dia após a denúncia, o garoto retornou a delegacia e desmentiu as informações. Na ocasião, ele justificou que as marcas eram "outras coisas" e pediu para "alterar tudo" no depoimento, que teria sido um "ato de rebeldia".

Thiago negou as acusações do filho em declaração à Polícia, e disse que a relação com o jovem sempre foi boa. Ele usou como exemplo disso o pedido do menino que, ao completar 11 anos, solicitou que o pai contratasse uma garota de programa, "pois queria perder a virgindade".

O inquérito sobre o caso foi arquivado.

Na recente denúncia do Ministério Público de São Paulo, a presença do filho no momento em que Thiago agride a modelo na academia de luxo é destaca pelo promotor Bruno César Cruz de Assis. Ele afirma que o empresário induziu o garoto a ofender a vítima, a chamando de "puta" e "vagabunda".

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil