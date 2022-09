Thiago Brennand, empresário que agrediu mulher em academia de SP, sai do País

O empresário Thiago Brennand, flagrado em câmera de segurança agredindo uma mulher em uma academia de São Paulo, saiu do País nesse domingo (4), horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) por lesão corporal e corrupção de menores.

O órgão pediu na denúncia a apreensão do passaporte dele e a obrigação de manter o endereço atualizado, mas o pedido não foi analisado a tempo.

Ao G1, a defesa do empresário disse que ele viajou em um "voo de carreira", "sem que existisse qualquer restrição que o impedisse de se ausentar do País". Ainda conforme o advogado, Brennand já teria data de retorno ao País e se encontra "à disposição das autoridades".

Fontes da Polícia Federal (PF) informaram ao Uol Tab que Thiago Brennand passou pela imigração à 00h10 do domingo. No entanto, o destino não foi revelado.

Denúncia

O MPSP pediu indenização de R$ 100 mil em danos morais à vítima, a modelo Helena Gomes, por conta da agressão. O juiz ainda irá se manifestar sobre o caso.

De acordo com o promotor Bruno César Cruz de Assis, as agressões na academia ocorreram na presença do filho menor de idade de Thiago, que teria sido induzido pelo comportamento do pai.

"Após os atos de violência perpetrados por seu genitor, 'que seu pai estava lhe cuspindo porque você é uma p* e merecia', repetindo a frase algumas vezes, além de também ofender outra aluna do estabelecimento, que tentou apaziguar a situação, chamando-a de 'p*' e 'vagabunda'", escreveu o promotor.

Agressão e assédio

Thiago Brennand apareceu em vídeo revelado pelo Fantástico agredindo a modelo em uma academia de luxo em São Paulo. Após o caso ser divulgado, novas denúncias contra o empresário se tornaram públicas.

Duas outras mulheres contaram que foram perseguidas por Thiago anteriormente, logo após elas terem rejeitado investidas feitas por ele.

Uma das vítimas, que não se identificou, pontuou que teria feito reclamações formais à gerência da academia.

De acordo com relato de uma vítima que não quis se identificar, Thiago teria a atacado, estuprado e mantido em cárcere, além de obrigá-la a tatuar as iniciais do nome dele.