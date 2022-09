Oficial da Marinha é preso por injúria racial em SP após xingar skatista negro; veja vídeo

Um oficial da Marinha foi preso por injúria racial após xingar um professor de surf skate de “preto de m*”. O caso aconteceu na última sexta-feira (2), no Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, e repercutiu nas redes sociais durante o fim de semana.

Testemunhas registraram imagens em que Joanesson Stahlschmidt, de 36 anos, capitão-tenente do Comando do 8º Distrito da Marinha, aparece pedalando de bicicleta e ofende o skatista Jagner Macedo Santos, de 33 anos, com a frase de cunho racista.

Assista ao vídeo em que o oficial da Marinha xinga skatista:

Após o xingamento, o oficial foi perseguido por algumas pessoas que o chamaram de racista e reagiram com chutes e empurrões.

De acordo com informações do g1, Jagner contou aos policiais que impediu que batessem mais no ciclista. Além disso, Joanesson afirmou na delegacia que o professor de skate não o agrediu.

Seguranças do parque e agentes da Guarda Civil Metropolitana atenderam a ocorrência e levaram Jagner e Joanesson para o 27º Distrito Policial (DP), onde o caso foi registrado como injúria racial. As pessoas que reagiram contra o capitão não foram identificados e, por esse motivo, ninguém mais foi levado à delegacia.

“Pra mim isso é inaceitável, entendeu? Tipo... Século 21, racismo, por cor. Ainda mais vindo de um oficial da Marinha. Ele é um tenente, capitão da marinha. Lamentável”, falou Jagner em entrevista ao g1.