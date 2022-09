Bruna Marquezine está morando na casa de Xuxa após vender mansão

A atriz Bruna Marquezine está morando na casa de Xuxa no Rio de Janeiro, no quarto que era de Sasha Meneghel, filha da apresentadora. A revelação foi feita durante a participação de Marquezine no videocast “Quem pode, pod”, de Gio Ewbank e Fernanda Paes Lemes, em episódio que ainda não foi ao ar e antecipada por Ancelmo Gois, colunista do “O Globo”.

Recentemente, a atriz vendeu a mansão que morava no Rio para o cantor Michel Teló. A casa, que possui 890m² de área construída, fica em um condomínio da Barra da Tijuca e foi avaliada em R$ 15 milhões.

Durante a entrevista, Marquezine ainda falou com as apresentadoras sobre temas como família, relacionamentos, saúde e a participação no filme da DC Domics, “Besouro Azul”.

Recentemente, tem se especulado que Marquezine está namorando com o ator Xolo Maridueña, que vive o par romântico de Bruna em “Besouro Azul”. Após as gravações do filme, no mês passado, Xolo passou uma temporada no Brasil com Marquezine e conheceu inclusive amigos da atriz, como o casal Sasha e João Figueiredo.

No último dia 7, ao postar um print nos Stories, Xolo acabou revelando como salvou o contato de Bruna Marquezine em seu celular: “Bruna Pão de Queijo”.