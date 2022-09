Rock in Rio 2022: veja programação dos shows deste domingo (11)

O Rock in Rio chega ao seu último dia na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, neste domingo (11). O evento acontece no Parque Olímpico e recebe atrações como Dua Lipa, Ivete Sangalo, Ludmilla e Megan Thee Stallion.

Será possível acompanhar as apresentações na TV aberta, em canais por assinatura e em streaming. Confira a lista dos canais abaixo e da programação completa de hoje.

Onde assistir

Multishow: terá transmissão ao vivo do Palco Mundo e Sunset, a partir de 15h;

Canal Bis: terá transmissão ao vivo dos palcos Favela e New Dance Order todos os dias a partir de 17h30;

TV Globo: fará compilado dos melhores momentos do dia; transmissão, neste domingo, após o "Vai que Cola".

Globoplay: exibição da transmissão simultânea do Multishow para não assinantes logados, e do Canal Bis para assinantes do pacote "+Canais ao Vivo";

g1: exibição da transmissão simultânea do Multishow na página de cobertura em tempo real para usuários logados.

Programação de domingo do Rock in Rio

Palco Mundo

18h - Ivete Sangalo

20h10 - Rita Ora

22h20 - Megan Thee Stallion

00h10 - Dua Lipa

Palco Sunset

15h30 - Liniker + Luedji Luna

16h55 - Power! Elza Vive, um show em homenagem a Elza Soares

19h05 - Macy Gray

21h15 - Ludmilla