Previsão do signo de Aquário para hoje, 24 de março

A semana começa com um empurrão cósmico para agir. Sol e Mercúrio se encontram em Áries às 16h48, dando clareza, agilidade mental e vontade de tomar decisões rápidas. É um bom momento para se posicionar, dizer o que pensa e começar o que está sendo adiado. Mas cuidado com a impulsividade — pense antes de falar ou agir.



A Lua chega em Aquário e encontra Plutão: um encontro potente que pode ativar memórias, sentimentos antigos ou percepções profundas sobre si mesmo. O dia pode trazer revelações que, apesar de desconfortáveis, têm o potencial de libertar.



Com um eclipse solar em Áries se aproximando, já estamos entrando num campo energético forte de reinícios e viradas. Não ignore os sinais.



Perguntas para o dia:

O que você está pronto para iniciar?

Quais ideias ou decisões estão pedindo coragem?

O que precisa ser compreendido ou encerrado para que você avance?

Signo de Aquário hoje

Você pode estar cheio de ideias e com vontade de falar tudo de uma vez, mas o céu te convida a escolher melhor as palavras. A Lua com Plutão em seu signo pode trazer uma intensidade emocional que nem sempre é fácil de explicar. Olhe para si com mais honestidade e cuidado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.