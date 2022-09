Do futebol de várzea ao Rock in Rio: Bora Bill e Lenda Gonzalez aproveitam festival; veja vídeos

O Rock in Bill veio aí! Os cearenses Bill Morais e Marcos Gonzalez 'a lenda' aproveitaram um dos maiores festivais de música do mundo a convite da plataforma Tik Tok. Sucesso nas redes sociais após vídeo em jogo de futebol de várzea publicado pelo canal de Youtube TV 100 Futuro, o técnico-jogador e o comentarista curtiram a cidade maravilhosa neste fim de semana.

Nas redes sociais, Bill falou sobre o momento: 'Queria agradecer o carinho de todo mundo que gritou um 'Bora, Bill' pra gente, tirou foto e tem nos apoiado para vivenciar tudo isso!', disse.

A dupla viajou na última sexta-feira ao Rio de Janeiro e logo durante o embarque já foi reconhecida. O 'Bora, Bill!' nasceu das narrações de Josiano Morais, primo de Bill, que faz transmissões dos jogos de futebol de várzea em Croatá, cidade do interior do Ceará. Este optou por não se juntar ao grupo para o evento.

Técnico e jogador, Bill aparece irritado com a insistência do familiar em chamá-lo o tempo inteiro. As reações mal humoradas caíram no gosto do público e de muitos famosos. Além dos jogadores Neymar, Richarlison e Marinho, o narrador Odinei Ribeiro e o ator Bruno Gagliasso também entraram na brincadeira começada por Josiano.

Já no Rock in Rio, o Tik Tok fez uma brincadeira. Colocou um contador para saber quantos 'Bora, Bills' foram ditos durante parte da caminhada do vigilante pela cidade da música.

