Quem é Bill? Conheça o cearense que viralizou em transmissões de futebol amador em Croatá

Se você ainda não ouviu a frase ‘Bora Bill’, talvez esteja ausente das redes sociais nos últimos dias. Sucesso na internet, Bill Morais mora no distrito de Betânia, na cidade de Croatá, distante 273 km de Fortaleza.

Sempre presente nos jogos do campo de várzea da cidade, Bill tem seu nome gritado todas as vezes que toca na bola. Quem iniciou a brincadeira foi o narrador e criador da TV 100 futuro, Moraes. Nas narrações, ele grita ‘Bora Bill’ diversas vezes. Na brincadeira, a família de Bill também é mencionada no local.

"Um dia chegou uma pessoa e perguntou se eu combino com o Morais para ele ficar me gritando. Eu tenho é raiva disso", comentou Bill em tom de humor durante um programa de rádio local. Com mais de 57 mil seguidores no Instagram, Bill agora terá que administrar o sucesso nos próximos dias envolvendo seu nome.

Recado de ator da Globo

O ator global Bruno Gagliasso também já participou da brincadeira e chegou a gravar um vídeo falando sobre Bill. Confira abaixo.

Confira outros narradores que falaram do Bill