Vídeo de Anitta bêbada em balada pós-VMA viraliza nas redes sociais

Um vídeo de Anitta bêbada no after party do Video Music Awards (VMA) na noite do domingo (28) viralizou nas redes sociais. A cantora, que se apresentou na premiação e ganhou um prêmio histórico de "Melhor Clipe Latino", por "Envolver", confessou que tinha bebido demais.

"Eu juro por Deus que me pegou de surpresa [o prêmio]. Eu tinha, inclusive, dito que ia do prêmio pra casa dormir. Fiquei tão desnorteada que tô aqui, bêbada, acordada até agora", comentou a funkeira nas redes sociais.

Anitta 'reiniciando' bêbada na balada chamou atenção; assista:

No Twitter, internautas brincaram com a situação e falaram que Anitta "reiniciou". "Eu depois de quatro latinhas fico assim", brincou uma pessoa.

"Anitta ganhou um prêmio muito importante pra cena musical brasileira, a mina é a primeira brasileira a ganhar... A mais f* que tem. Por mim ela pode ficar bêbada todo dia".

Anitta no VMA

Anitta venceu a categoria de "Melhor Clipe Latino" do VMA 2022, neste domingo, com a música "Envolver". Essa é a primeira vez que uma artista brasileira conquista o troféu na premiação internacional.

Ao receber a estatueta, ela destacou o ineditismo da ocasião para o Brasil e relembrou as raízes humildes.

Além de levar o troféu pelo hit, a artista apresentou a música no palco principal do MTV VMA, que aconteceu no estado americano de Nova Jersey.