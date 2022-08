MC Meno K sofre tentativa de homicídio e é hospitalizado, diz assessoria

Kauan Soares, mais conhecido como MC Meno K, está hospitalizado após sofrer uma tentativa de homicídio ao sair de uma festa no último fim de semana. A informação foi divulgada pela equipe do cantor nessa segunda-feira (29), através das redes sociais dele.

Conforme o comunicado, o adolescente de 16 anos está com o quadro de saúde estável após o ataque e não corre o risco de morrer.

“Temos informações de que seu quadro de saúde se encontra em estado estável e sem risco de vida. Ele está fazendo os exames necessários e estamos aguardando mais notícias. Estimamos melhorar e torcemos por sua pronta recuperação”, diz a nota.

A equipe do artista ainda detalhou que as autoridades já iniciaram a investigação sobre a tentativa de homicídio contra o MC Meno K.

Ataque contra o cantor

Até a publicação deste material, ainda não havia informações sobre como aconteceu o ataque contra o cantor. O comunicado também afirma que segue "apurando os fatos para entender a gravidade do que aconteceu".

“Quando tivermos mais informações iremos anunciar com mais detalhes. Queremos agradecer as milhares de mensagens de carinhos e preocupação com nosso menino”, finaliza a nota.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria do artista sobre o caso e aguarda reposta.

Quem é MC Meno K?

Legenda: Artista ganhou projeção nacional com o hit "Camisa do Flamengo" Foto: reprodução/redes sociais

De Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o adolescente faz sucesso no universo do funk após emplacar o hit "Camisa do Flamengo", no fim de 2021. A música chegou a ser repercutida pelo craque rubro-negro Gabigol. O videoclipe da canção já soma mais de 40 milhões de visualizações no YouTube.

Atualmente em carreira solo, o artista começou a carreira em 2018, integrando uma dupla.

