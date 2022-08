Paula Fernandes já levou susto em avião e escapou de tiroteio antes de acidente de carro; relembre

A cantora Paula Fernandes capotou o carro, nesse sábado (27), na rodovia Castello Branco, a caminho de São Paulo. O acidente aconteceu na véspera do aniversário de 38 anos dela, que estava com o namorado, o empresário Rony Cecconello, na ocasião.

"Renasci. Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que achei que seria o nosso fim", escreveu a artista, que machucou o braço, e o companheiro teve apenas alguns arranhões.

Essa não é a primeira vez que a sertaneja se envolve em um acidente. Ela já levou susto durante um voo e escapou de um tiroteio.

Avião despressurizado

Durante participação no programa "Que História é Essa, Porchat?", em 2021, ela revelou que um voo em que estava sofreu processo de despressurização — quando o ar interno da aeronave sai e o externo, rarefeito, entra, provocando dificuldade para respirar nos passageiros.

"Quando acordei, o avião estava cheio de fumaça. Não conseguia ver as pessoas. Fiquei muito preocupada e comecei a questionar, então disseram: 'Estamos em processo de despressurizar'", lembrou.

Paula Fernandes Cantora "Ainda tinha uns 40 minutos de voo no meio da fumaça, então pensei: 'Vou morrer asfixiada, é hoje'. Não tem o que fazer, é rezar."

"Foi aquele desespero. Quando coloquei o pé no chão, eu não sabia se brigava, se gritava, se xingava, se agradecia. Eu só chorava e falava: 'Quero largar essa profissão, eu não aguento mais'", concluiu.

Tiroteio

Paula Fernandes também já revelou que durante um percurso de van para um hotel, o veículo sofreu um pequeno acidente envolvendo um motociclista.

"A nossa van, que vinha atrás, não reparou que diminuímos a velocidade. Só escutamos o derrapar dos pneus e a batida na traseira. Nesse dia, se eu fosse de jegue ou se fosse de bicicleta, ia furar pneu", brincou.

Quando ia subir ao palco, a cantora passou por outra situação: um tiroteio.

Paula Fernandes Cantora "De repente começou um barulho e um clarão. Sumiu todo mundo, só apareceu o segurança me encapando, me tirando do luga. Era tiro."

