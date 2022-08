Cantora Simony desabafa durante tratamento de câncer: 'dias difíceis'

A cantora Simony desabafou, nesta segunda-feira (29), nas redes sociais sobre o tratamento de câncer de intestino que está tratando. A ex-Balão Mágico disse estar passando por "dias difíceis".

"Com muita fé, eu vou conseguir", desabafou a artista, que publicou uma foto com um lenço na cabeça e óculos escuro dentro de um carro.

Simony disse saber "que tem dias difíceis, uma montanha-russa de sentimentos. Se permita chorar, aprender, amar e valorizar cada dia. Um dia de cada vez. Deus é bom o tempo todo".

Ela faz o uso de laces no cabelo para disfarçar a queda dos fios com a quimioterapia. Simony chegou a dizer que está fazendo um tratamento com toucas frias para preservar os fios naturais, mas disse ainda que não sabe se dará certo.

Diagnóstico de Simony

Simony descobriu o câncer durante um exame de rotina. A cantora, que estava com uma íngua, fez uma colonoscopia que detectou um tumor na parte final do intestino, perto da região do ânus, chamado epidermoide.

No dia 30 de julho, a cantora falou sobre o diagnóstico em vídeos postados no Instagram. A cantora, de 46 anos, está em tratamento em um hospital de São Paulo.