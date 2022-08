Eliana não vai para a Globo e mantém programa no SBT, diz assessoria

Após rumores de que a apresentadora Eliana deixaria o SBT para assumir contrato com a Globo, a assessoria da comunicadora se pronunciou nesta segunda-feira (29). Em nota, os representantes negaram a saída da artista da emissora de Silvio Santos.

"Mais uma vez viemos informar de maneira contundente que Eliana não recebeu qualquer convite ou teve contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do Programa Eliana, no SBT", informou a assessoria.

Os rumores ganharam mais proporção após a colunista Kaká Meyer, do Melhor da Tarde, afirmar que Eliana era a nova global do momento. Ela disse ainda que a apresentadora sairia do SBT em novembro, o que foi negado.

Participação no Globoplay

Apesar de negar a ida para a Globo, Eliana tem participação confirmada em projeto do Globoplay, plataforma de streaming da emissora, junto com artistas como Ana Maria Braga, Xuxa Meneghel e Angélica. Elas farão parte do documentário "Um Brinde à Vida", que homenageia a apresentadora Hebe Camargo.