Sonia Abrão é internada com pneumonia bacteriana após ter contraído Covid-19; entenda

A apresentadora do "A Tarde é Sua", Sonia Abrão, está internada em hospital particular de São Paulo para tratar um quadro de pneumonia bacteriana. Conforme o Estadão, a internação ocorreu no último sábado (27), uma semana após ela testar positivo para a Covid-19.

Em suas redes sociais, Sonia compartilhou o caso, após ficar mais de dez dias afastada do programa que comanda desde 2006 na Rede TV!. “Meu pneumologista acredita que contraí a bactéria juntamente com a Covid. Como fui medicada com antibióticos na covid, a pneumonia não se desenvolveu", detalhou.

No entanto, após se recuperar da infecção pelo novo coronavírus em uma semana, relatou que suspendeu a medicação. "Aí a pneumonia teve terreno livre pra atacar”. Dentre os sintomas apresentados, estavam a perda da voz e tosse “fortíssima”.

A internação foi escolha da apresentadora, que quis monitorar possíveis crises de arritmia causadas por corticoides.

Sonia Abrão Apresentadora “Não esqueçam que ainda estamos na temporada de vírus e bactérias que provocam doenças respiratórias, que vão além da Covid. E a pneumonia bacteriana é a bola da vez! Máscara ainda é nossa maior proteção!”.

Riscos da contaminação

O diretor da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor HCFMUSP), Carlos de Carvalho, recomentou o uso de máscaras para se proteger de gripes e resfriados.

Em entrevista ao Estadão, relatou que essas doenças podem comprometer o sistema imunológico e, consequentemente, facilitar que bactérias antes inofensivas consigam se proliferar em regiões do corpo como a faringe, laringe e os seios nasais.

Os hábitos de higiene podem contribuir para manter os pulmões preparados para reagir em possíveis infecções.