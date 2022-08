Sonia Abrão deixa comando do 'A Tarde é Sua', após ser diagnosticada com Covid-19

A apresentadora Sonia Abrão precisou se afastar, temporariamente, da bancada do “A Tarde é Sua”, da RedeTV!. A apresentadora foi diagnosticada com Covid-19 e longe do programa por alguns dias.

Bruno Tálamo, Vladimir Alves e Felipeh Campos assumiram a atração, que contou ainda com a participação do colunista Alessandro Lo-Bianco.

A própria Sonia Abrão chegou a fazer uma postagem comentando sua ausência por meio de seu perfil no Instagram.

“Oi, pessoal! Testei positivo para a Covid 19, hoje! Tô bem, em casa e se tudo rolar sem complicações, semana que vem estarei de volta ao A TARDE É SUA”, disse a apresentadora.