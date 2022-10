Entenda o termo demissexual, usado por Iza e Giovanna Ewbank para definir sexualidade

A demissexualidade virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais na última semana, logo após declarações de artistas como Giovanna Ewbank e Iza sobre o tema. A cantora, inclusive, usou o termo para definir a própria sexualidade durante entrevista no videocast 'Quem Pode, Pod', apresentado pela atriz.

Segundo o Demisexuality Resource Center, grupo de pesquisas especializado na questão, demissexuais sentem a intimidade emocional como componente determinante para se sentirem sexualmente atraídos por alguém.

Durante a entrevista, Iza chegou a falar sobre a atração que já sentiu por outras pessoas. "Transei com pouquíssimas pessoas. Demora muito para eu querer transar com a pessoa, se eu não tiver nenhuma relação. Eu transei uma vez e foi tranquilo, deu tudo certo, mas fiquei me questionando. Demorei para entender que tinha a ver com isso", explicou.

Laço não é garantia

O mesmo centro de pesquisa aponta que o laço afetivo não é uma garantia de que os demissexuais vão sentir qualquer tipo de atração sexual. Dessa forma, o sentimento ou a conexão passam a ser pré-requisitos para que a relação ocorra.

Assexuais e demissexuais

Um artigo do Demisexuality Resource Center mostra que os demissexuais se encaixam na parcela da comunidade assexual.

"Na maioria das vezes, eles não sentem atração sexual. Muitos demisexuais são atraídos apenas por uma parcela de pessoas em suas vidas, ou mesmo apenas uma pessoa. Muitos demisexuais também não se interessam por sexo, então eles têm muito em comum com os assexuais", diz o estudo.