Michelle Mibow morreu de AVC isquêmico, revela irmão; entenda o que é

A dançarina Michelle da Costa Chaga, conhecida como Michelle Mibow, morreu aos 40 anos devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, conforme relato do irmão. A musa do Carnaval paulista e do "Caldeirão do Huck" foi encontrada morta em casa, na noite desta segunda-feira (7). As informações são do g1.

Inicialmente, a família suspeitou que ela tivesse sido vítima de um infarto dentro da própria residência em Santos, no litoral de São Paulo. No entanto, nesta terça-feira (8), o assistente transporte Felipe da Costa Chaga, 44 anos, confirmou a informação do AVC.

Michelle foi encontrada pelo marido, Sergio Vieira, que é bombeiro, já desacordada no chão do imóvel. Ele ainda tentou reanimá-la, mas a tentativa não teve êxito e a passista acabou morrendo.

"Ela merece todas essas homenagens que está recebendo. Ela trouxe o sorriso para a minha vida", disse Sergio em entrevista ao g1.

O que é AVC isquêmico?

Um AVC acontece quando ocorre a falta de circulação sanguínea em um dos vasos que levam sangue ao cérebro. De acordo com o Ministério da Saúde, essa é uma doença que acomete mais homens, tendo duas principais classificações.