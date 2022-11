Acordo de Karoline Lima e Éder Militão inclui pensão, escola e moradia; veja valores

Após uma série de polêmicas, Karoline Lima e o jogador Éder Militão fecharam na Justiça o acordo para a pensão da filha do casal, Cecília. O atleta da seleção brasileira e do Real Madrid pagará R$ 7.272 mensais para a alimentação da menina de três meses, o equivalente a seis salários mínimos.

O desfecho foi anunciado por Karoline nas redes sociais nesta terça-feira (1º) "Chegamos em um acordo, graças a Deus e acabou essa disputa de Cecília e etc", comemorou a influenciadora. As informações são do jornal Extra.

A guarda de Cecília seguirá compartilhada, com Éder podendo visitar ela livremente. "Minha filha vai ser cuidada com muito amor. Tenho certeza que ela vai ter muito amor, vai ter o apoio, vai ser feliz, vai ter o que ela tem direito e era só essa a minha preocupação, é só isso que eu queria e é isso que vai acontecer", avalia Karoline.

Pagamentos

Além da pensão alimentícia, Éder vai arcar com os custos da educação de Cecília, bem como atividades extracurriculares. O pagamento de plano de saúde, babá e empregada doméstica também está no acordo.

O zagueiro do Real Madrid também deve disponibilizar R$ 10 mil para o aluguel da casa que Cecília vai morar com a mãe. Éder deverá pagar R$ 30 mil de garantia do imóvel.

Um motorista particular também será pago para Karoline transportar a filha. "Dá até vontade de chorar. Graças a Deus as coisas boas acontecem para quem é do bem, para quem faz as coisas certas, para quem não tem peso na consciência, para quem não tem medo. Então eu sabia que uma hora tudo ia se resolver. Tava tudo bagunçado na minha vida, mas eu sabia que ia se resolver", desabafa Karoline.

