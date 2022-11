Henrique e Juliano retornam a Fortaleza com show no primeiro semestre de 2023; saiba data

Os sertanejos Henrique e Juliano já estão com data marcada para retornar ao Ceará em 2023. A produtora responsável por shows dos irmãos no Estado revelou apresentação agendada para o dia 23 de janeiro.

O evento conta ainda com show do comandante do Aviões, o forrozeiro Xand Avião.

O último show dos irmãos em Fortaleza aconteceu antes da pandemia do coronavírus, em 2019.

Nova festa na cidade

As apresentações de forró e sertanejo acontecem dentro da festa "Deu Liga de Verão". A festa acontece no Marina Park.

A organização ainda não informou valores de ingressos e os nomes das áreas da festa.