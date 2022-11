Gusttavo Lima faz tatuagem 'gigante' nas costas; veja imagem

O cantor Gusttavo Lima chamou atenção dos fãs com uma postagem no Instagram, na madrugada desta segunda-feira (28). Por volta de 2h, ele revelou uma enorme tatuagem desenhada nas costas.

Uma grande cruz foi tatuada como se saísse da própria pele do cantor. Segundo o sertanejo, o desenho levou duas horas para ser produzido.

Veja tatuagem:

"Há muito tempo que eu queria fazer essa tattoo. [...] Detalhe, sem dor, os caras têm uma pomadinha mágica que vou te falar viu. Tattoo feita em duas horas, nunca vi nada parecido", escreveu o sertanejo

A cruz ficou abaixo do escrito "O Embaixador" — título que o Gusttavo Lima recebeu da festa de Peão de Barretos.

Assista Gusttavo Lima em sessão:

Cantor fez desenho em braço do tatuador

Não foi só Gusttavo Lima que ganhou tatuagem. O sertanejo desenhou no braço do tatuador as iniciais "GL". "Muito feliz com minha nova tatuagem", escreveu o tatuador Mitsunaga.