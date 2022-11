Karoline Lima mostra novo apartamento no Brasil com sala gigante e extensa varanda

A influenciadora digital Karoline Lima mostrou no Instagram, na tarde desta quinta-feira (10), o novo apartamento que alugou em São Paulo. Ela voltou a morar no Brasil após o fim do relacionamento com o jogador Éder Militão. Até então, ela residia na Espanha, com o ex.

Nos Stories, a cearense contou que já tinha gostado do apartamento, mas o proprietário queria vendê-lo. No entanto, ele mudou de ideia e resolveu alugar o espaço para ela. “O único móvel que tem até o momento é o carrinho da Cecília”, contou, se referindo à filha, fruto do relacionamento com o jogador de futebol.

Ainda assim, na imagem, é possível ver uma sala gigante com uma varanda extensa, parte da cozinha e um closet. “Agora vamos correr para decorar, deixar tudo do nosso jeito. Vai ficar incrível, já estou imaginando como vai ficar lindo. Fiquem felizes por mim”, pediu ela aos seguidores.

Pensão

No início do mês, após uma série de polêmicas, Karoline e Éder fecharam na Justiça o acordo para a pensão de Cecília. O atleta da seleção brasileira e do Real Madrid pagará R$ 7.272 mensais para a alimentação da menina de três meses, o equivalente a seis salários mínimos.

Além da pensão alimentícia, Éder vai arcar com os custos da educação de Cecília, bem como atividades extracurriculares. O pagamento de plano de saúde, babá e empregada doméstica também está no acordo.

O zagueiro do Real Madrid também deve disponibilizar R$ 10 mil para o aluguel da casa que Cecília vai morar com a mãe. Éder deverá pagar R$ 30 mil de garantia do imóvel. Um motorista particular também será pago para Karoline transportar a filha.