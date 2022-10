Militão entra com processo contra ex-mulher para pagar R$ 6 mil de pensão à filha do casal

O nome do zagueiro brasileiro Éder Militão voltou a estar associado em polêmicas da sua vida pessoal. O jogador entrou em novo processo contra a ex companheira, Karoline Lima, solicitando para pagar R$ 6 mil de pensão alimentícia para a filha do casal, Cecília.

No processo ele alega que ainda é um "jogador em ascensão" e se sustenta de uma profissão instável, por isso, não teria condições de arcar com um valor maior. Ainda na sua defesa, o zagueiro do Real Madrid alega que é o provedor da sua família (mãe, pai e irmãos) e que a influencer cearense tem condições de dar suporte a filha.

Os advogados também descrevem no processo que o jogador ficou surpreso com o anúncio da gravidéz por parte de Karoline. Indo contra a história que a influenciadora contou, de que Militão sonhava em formar uma família e ser pai cedo.

"Se ele realmente está falando esses absurdos, temos como rebater todos os pontos. O Éder tinha uma união estável com a Karol e pediu a filha. Não foi uma surpresa, não foi instantânea, nem muito menos a Karol estava buscando aposentadoria. Nenhuma mãe no puerpério merece passar por isso. Nenhuma mulher merece essa humilhação. A verdade será reestabelecida e a justiça será feita", declarou Gabriella Garcia, advogada de Karoline.

